Дронова об участии в Олимпиаде-2024: «В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Посмотрим, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются»

Теги велошоссе Олимпийская сборная России ФВСР сборная России жен чемпионат мира по велоспорту Париж-2024 первенство Европы Тамара Дронова Велоспорт

Велогонщица Тамара Дронова заявила, что не отказывается от участия в ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

– У вас есть нейтральный статус. Для чемпионата Европы получали?

– Сначала – для чемпионата мира, но там процесс с британской визой затянулся. Пришлось отменить.

– Федерация прислала вам информацию о заявке на Олимпиаду?

– Да. В случае, если захочу поехать, смогу воспользоваться этой возможностью.

– Вы от этой возможности отказываетесь?

– В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Сейчас полностью сфокусирована на гонках за свою команду, посмотрим, что будет дальше. Как будет складываться, какое будет самочувствие, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются, – сказала россиянка Дронова.

Ранее в Федерации велосипедного спорта России сообщили, что кроме Дроновой шанс выступить на Олимпиаде также есть у Александра Власова, Глеба Сырицы, Алены Иванченко и Валерии Валгонен.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если получится, едь. И никого не слушай.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий