Дронова об участии в Олимпиаде-2024: «В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Посмотрим, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются»
Велогонщица Тамара Дронова заявила, что не отказывается от участия в ОИ-2024.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
– У вас есть нейтральный статус. Для чемпионата Европы получали?
– Сначала – для чемпионата мира, но там процесс с британской визой затянулся. Пришлось отменить.
– Федерация прислала вам информацию о заявке на Олимпиаду?
– Да. В случае, если захочу поехать, смогу воспользоваться этой возможностью.
– Вы от этой возможности отказываетесь?
– В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Сейчас полностью сфокусирована на гонках за свою команду, посмотрим, что будет дальше. Как будет складываться, какое будет самочувствие, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются, – сказала россиянка Дронова.
Ранее в Федерации велосипедного спорта России сообщили, что кроме Дроновой шанс выступить на Олимпиаде также есть у Александра Власова, Глеба Сырицы, Алены Иванченко и Валерии Валгонен.
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