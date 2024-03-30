Дронова об участии в Олимпиаде-2024: «В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Посмотрим, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются»

Велогонщица Тамара Дронова заявила, что не отказывается от участия в ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

– У вас есть нейтральный статус. Для чемпионата Европы получали?

– Сначала – для чемпионата мира, но там процесс с британской визой затянулся. Пришлось отменить.

– Федерация прислала вам информацию о заявке на Олимпиаду?

– Да. В случае, если захочу поехать, смогу воспользоваться этой возможностью.

– Вы от этой возможности отказываетесь?

– В данный момент я ни от чего не отказываюсь. Сейчас полностью сфокусирована на гонках за свою команду, посмотрим, что будет дальше. Как будет складываться, какое будет самочувствие, какие будут обстоятельства, которые постоянно меняются, – сказала россиянка Дронова.

Ранее в Федерации велосипедного спорта России сообщили, что кроме Дроновой шанс выступить на Олимпиаде также есть у Александра Власова, Глеба Сырицы, Алены Иванченко и Валерии Валгонен.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?