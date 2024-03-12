Министр спорта РФ: «В ближайшее время представим рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпийских играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Минспорт в ближайшее время представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде.

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин. 

«По поводу гимна и флага в Париже: навряд ли ситуация изменится, и Международный олимпийский комитет изменит свои регламенты по допуску российских и белорусских спортсменов.

В ближайшее время состоится исполком МОК, там этот вопрос наверняка будет поднят, позиция министерства остается прежней: это нарушение прав спортсменов, нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится о недопустимости дискриминации и нарушении прав.

Юридически наша позиция остается прежней – будем добиваться возвращения (флага и гимна).

Мы в самое ближайшее время по поручениям президента совместно с федерациями представим наши рекомендации по участию в Олимпийских играх, но здесь, с моей точки зрения, одинаковый подход для всех федераций сложно найти, потому что и международные федерации подходят по-разному.

Мое мнение такое: те спортсмены, которые завоевали право участвовать, будут участвовать, но решения будут принимать индивидуально спортсмены и тренеры. Для нас они в любом случае российские спортсмены.

Владимир Владимирович Путин сказал, что не Россия сделала спорт частью политики, для нас политика спорта, наоборот, открытая и миролюбивая. У нас состоятся Игры дружбы – там нет ограничений, мы всех рады видеть.

У нас пройдут Игры стран БРИКС, пройдут игры «Дети Азии», на территории РФ мы максимально защищаем права наших спортсменов и обеспечиваем равный доступ других стран», – сказал Матыцин. 

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34 комментария
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"Рекомендуем либо ехать либо не ехать" - так примерно? 😅
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Как они надоели,талдычат одно и тоже - примите решение наконец. Какой там спорт вне политики, когда у нас президент чуть не в обнимку с допингисткой сидит.
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Решение кто будет принимать?Спортсмены ,тренеры?Ни те ,не другие,не Матрицын,не способны принимать самостоятельных решений.Один только может принять решение..Или сколько трое,четверо его там..
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Игры дети Азии??? Азии????? Реально Азии???????? Ну здесь олимпиада курить в сторонке
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Ответ Аркус
Как они надоели,талдычат одно и тоже - примите решение наконец. Какой там спорт вне политики, когда у нас президент чуть не в обнимку с допингисткой сидит.
Дак они сами не знают. С одной стороны им жаль спортсменов, с другой надо повесточке западофобной следовать. Не трудно догадаться, что в итоге перевесит
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Будет смешно, если окажется, что Министр спорта РФ разрешит участие российским спортсменам в Олимпийских играх, но отбор на это мероприятие уже закончен и никто по итогу не поедет)
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Нашим чинушам с их ЗП можно вообще не суетиться. Всегда есть ход: "в ближайшее время", "мы скоро решим вопрос", " необходимо в кратчайшие сроки". Очень удобно жить внутри этой государственной машины, ни за что не отвечать, ссылаться на законы, покрытые плесенью, прикрываться именем президента. Охренительно устроилась вся эта шобла.
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15 июля примерно
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Рекомендации будут такими: "думайте сами, решайте сами - мы в вас верим - верим, что вы сделаете верный выбор". Вот что-то типа такого родят, скорее всего. По итогу поедут теннисисты и представители единоборств.
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«наша позиция остается прежней – будем добиваться возвращения (флага и гимна)»

Надо создать комиссию для того, чтобы добиться отмены второго закона Ньютона на 1/7 части суши. Возглавить эту комиссию должен я. Я лучше всех буду добиваться. Не знаю, добьюсь или нет, не в этом суть, а в процессе добивания. Я возьму не дорого. Каких-то 2 миллиона рублей всего. В неделю!
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Ответ Чёрный тюльпан
МОК уже 100500 раз сказал, что ничего менять в своём решении не будет, оно финальное. Этот же чудак на букву М вместо министра спорта талдычит из раза в раз "будем добиваться возвращения (флага и гимна)". Проверьте уже Матыцина на вменяемость! Человек занимает такой пост, а ни решения самостоятельно принять не может, ни сказать что-то конкретное, из раза в раз воду разливает, как его начальник. P.S. Зато "инициативный" Олежа хочет ввести новое спортивное звание ПМС (почётный мастер спорта) по аналогии с ПМС СССР, когда спортсмен выполнял 5 лет подряд норматив МС СССР. Коль международные старты нашим спортсменам не светят (за исключением нейтралов), то придётся вместо ЗМСа вручать ПМСа, а потом ещё ОМСа, ДМСа, СМСа и т.д.
Если министр на букву М не будет с маниакальной назойливостью утверждать, что он будет стараться сделать заведомо невозможное, его могут отлучить от корыта. А где ему хлебать тогда? Земельные участки в Измайлово уже все распределены. Не помирать же ему с голода.
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Ответ veramarso
"Рекомендуем либо ехать либо не ехать" - так примерно? 😅
Не получится поехать - так над Парижем можно и пролететь.
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Ответ Вечно в бане
Готов добиваться отмены второго и третьего законов Ньютона, всего за полтора миллиона. Меня лучше возьмите.
Бог подаст! У тебя и почерк плохой, и читаешь без выражения. Только я!
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Ответ заблокированному пользователю
Дак они сами не знают. С одной стороны им жаль спортсменов, с другой надо повесточке западофобной следовать. Не трудно догадаться, что в итоге перевесит
Жаль спортсменов? Серьезно? Просто в России спорт, впрочем, как и все, делается лишь для показухи западу. Чтоб пыня после смог сфоткаться с ол чемпионам и дальше использовать их для пропаганды
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Ответ Фан Рубина
Лучшая рекомендация - не рекомендовать участвовать в соревнованиях, на которых беспричинно лишают не только флага и гимна, но и нормального прохождения отборов.
Беспричинно )))))))))))))
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Ответ Фан Рубина
Нет ни единой причины лишать флага и гимна кого бы то ни было.
Вы в этом не можете убедить даже своих соотечественников, а вы рассчитываете использовать эти аргументы против мирового сообщества
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Ответ Кукушкин
«наша позиция остается прежней – будем добиваться возвращения (флага и гимна)» Надо создать комиссию для того, чтобы добиться отмены второго закона Ньютона на 1/7 части суши. Возглавить эту комиссию должен я. Я лучше всех буду добиваться. Не знаю, добьюсь или нет, не в этом суть, а в процессе добивания. Я возьму не дорого. Каких-то 2 миллиона рублей всего. В неделю!
Готов добиваться отмены второго и третьего законов Ньютона, всего за полтора миллиона. Меня лучше возьмите.
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Поможем нашим олимпийцам и посадим их в самолет, который полетит через Белгород.
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На танках по Парижу не ездить, Катюшу не орать по ночам
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В первой рекомендации перечисляются статьи Криминального кодекса, которые будут нарушены поехавшими на олимпиаду спортсменами (чиновники неоднократно об том заявляли)...
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Дети Азии давно пора- а то уже в Москве в песочницы не помещаются....
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Это ж сколько надо сделать сложнейших расчетов с помощью логарифмической линейки и курвиметра...
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Зачем ломиться в закрытую дверь? Я не понимаю. Лучше,по традиции,сосредоточиться на клопах и клошарах.
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мои дети азиаты получается ....налил
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Что конкретного по ОИ?
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Тогда бы я и мог министром поработать
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