Министр спорта РФ: «В ближайшее время представим рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпийских играх»

Минспорт в ближайшее время представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде.

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«По поводу гимна и флага в Париже: навряд ли ситуация изменится, и Международный олимпийский комитет изменит свои регламенты по допуску российских и белорусских спортсменов.

В ближайшее время состоится исполком МОК, там этот вопрос наверняка будет поднят, позиция министерства остается прежней: это нарушение прав спортсменов, нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится о недопустимости дискриминации и нарушении прав.

Юридически наша позиция остается прежней – будем добиваться возвращения (флага и гимна).

Мы в самое ближайшее время по поручениям президента совместно с федерациями представим наши рекомендации по участию в Олимпийских играх, но здесь, с моей точки зрения, одинаковый подход для всех федераций сложно найти, потому что и международные федерации подходят по-разному.

Мое мнение такое: те спортсмены, которые завоевали право участвовать, будут участвовать, но решения будут принимать индивидуально спортсмены и тренеры. Для нас они в любом случае российские спортсмены.

Владимир Владимирович Путин сказал, что не Россия сделала спорт частью политики, для нас политика спорта, наоборот, открытая и миролюбивая. У нас состоятся Игры дружбы – там нет ограничений, мы всех рады видеть.

У нас пройдут Игры стран БРИКС, пройдут игры «Дети Азии», на территории РФ мы максимально защищаем права наших спортсменов и обеспечиваем равный доступ других стран», – сказал Матыцин.