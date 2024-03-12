Глава WADA: «Все российские спортсмены по-прежнему подлежат допинг-тестированию. Мы должны сохранять бдительность перед Олимпиадой»

Глава WADA заявил, что важно обеспечить надлежащее допинг-тестирование россиян перед Олимпиадой.

Международный олимпийский комитет ( ) допустил российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Я получил много вопросов от заинтересованных сторон и других лиц о российских спортсменах, которые могут выступать на Играх в Париже в нейтральном статусе.

Что я могу вам сказать, так это то, что все они по-прежнему подлежат тестированию. Международное агентство по тестированию и различные международные федерации продолжают тестировать спортсменов в России, а также тех россиян, которые тренируются или соревнуются за рубежом.

Российское антидопинговое агентство также продолжило проводить необходимый объем тестирования. Все пробы доставляются в другие аккредитованные лаборатории за пределами страны.

Несмотря на это и учитывая историю, остается глубоко скептичным и обеспокоенным, когда речь заходит о России. Мы должны сохранять бдительность и сделать все возможное, чтобы обеспечить надлежащее тестирование перед Парижем.

Когда спортсмены всего мира собираются на стартовой линии, они хотят знать, что все честно.

Чтобы это произошло, все их участники, независимо от того, откуда они родом, должны столкнуться с теми же антидопинговыми условиями перед Играми, что и они. Они должны знать, что система защищает их», – подчеркнул Витольд Банька.

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