У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024
В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024.
Как сообщает Inside the Games, вечером 26 февраля сотрудника парижской мэрии ограбили в поезде.
Пропала сумка, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады-2024 и два USB-накопителя с конфиденциальной информацией.
Владелец сумки положил ее в багажное отделение над сиденьем. Спустя некоторое время он заметил пропажу и обратился в полицию.
В мэрии Парижа отказались давать комментарии. Отмечается, что французские власти обеспокоены ситуацией.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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