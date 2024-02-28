У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024

В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024.

Как сообщает Inside the Games, вечером 26 февраля сотрудника парижской мэрии ограбили в поезде.

Пропала сумка, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады-2024 и два USB-накопителя с конфиденциальной информацией.

Владелец сумки положил ее в багажное отделение над сиденьем. Спустя некоторое время он заметил пропажу и обратился в полицию.

В мэрии Парижа отказались давать комментарии. Отмечается, что французские власти обеспокоены ситуацией.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?