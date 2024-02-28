У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024.

Как сообщает Inside the Games, вечером 26 февраля сотрудника парижской мэрии ограбили в поезде.

Пропала сумка, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады-2024 и два USB-накопителя с конфиденциальной информацией.

Владелец сумки положил ее в багажное отделение над сиденьем. Спустя некоторое время он заметил пропажу и обратился в полицию. 

В мэрии Парижа отказались давать комментарии. Отмечается, что французские власти обеспокоены ситуацией. 

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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46 комментариев
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мы в дерьме! (с)
+54
-1
+53
Коммисар Жибер выручай!
+44
-2
+42
Ответ OnTuMyC
мы в дерьме! (с)
Вызывайте этих как его!! ПО МААААААААААААШИИИИИИИИИИИНАААААААМ!!!!
+27
-1
+26
Сюрреализм)
+18
-2
+16
В этой новости прекрасно все: План безопасности не предусматривал безопасности плану безопасности.
А французский министр внутренних дел все еще занят Бенземой?
+13
0
+13
А сотрудник не афрофранцуз случаем?
+13
-3
+10
Клопы активизировались
+12
-2
+10
Безопасность не уберегли в зародыше ) Это очень смешно, если ты не француз )
+8
-1
+7
Ответ It’s my life
А сотрудник не афрофранцуз случаем?
Малыш Ален.
+6
0
+6
Петров и Боширов конечно легенды.
+5
0
+5
Фантомас разбушевался?))
+4
-1
+3
Два известных туриста поехали на эйфейливый шпиль любоваться
+3
0
+3
Помним финал ЛЧ в Пориже. Там, по ходу, аналогичная требуха была
+2
0
+2
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!
+2
0
+2
Это вам не полимеры просррать
+2
0
+2
Может не украли, а просто выгодно продал ?
+3
-1
+2
Петров и Боширов:"Короче, приехали мы посмотреть на Собор Парижской Богоматери....
+1
0
+1
"Я всё понял - это был Фантомас" (с)
+1
0
+1
И на дискету, небось, не успел залить обновления - теперь вспоминай, чего там доработали за последнюю неделю
+1
0
+1
Ответ OnTuMyC
мы в дерьме! (с)
Да, сам факт о том, что это стало известно говорит об уровне безопасности
+1
0
+1
Его, часом, не комиссар Жибер зовут?
+2
-1
+1
После финала ЛЧ, который они не смогли организовать, они решили не работать над ошибками, а заранее посетить солому ) Ноут украли, так что мы не виноваты )
+1
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0
У нас дыра в безопасности!
0
0
0
Готовят оправдание предстоящему звиздецу😁
+1
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Ответ Mitya78
Во-первых, он бельгиец. Во-вторых, не в Франции.
М-да. Не знал этого:)
0
0
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Да уже небось на витрине "Горбушки" или Митинского радиорынка лежит)
+4
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0
Березина близко
0
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0
Корпоративная IT безопасность на высшем уровне.
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Ответ Юрий Костыгин
Какой там в Париже собор можно посмотреть?
В смысле, какой матери?)))
0
0
0
Обезопасили безопасность.
+1
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