World Rowing допустила российских гребцов до олимпийской квалификационной регаты

Теги World Rowing (FISA) сборная России Алексей Свирин сборная России жен ФСГР Париж-2024 Гребля

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до отбора на Олимпиаду.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Неделю назад мы получили ответ от международной федерации после нескольких месяцев молчания. Последний раз мы общались с World Rowing в декабре, и тогда нам было заявлено, что 2023 год заканчивается и в олимпийском сезоне могут быть другие условия для допуска российских и белорусских спортсменов.

И вот неделю назад мы получили информацию от международной федерации, что в европейской квалификационной регате могут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого. Как я понимаю, система допуска останется той же, что была и в прошлом году.

Спортсменам будет необходимо пройти антидопинговую и биографическую проверки, они не должны быть причастны к СВО и так далее. Пока мы не понимаем, в какую сумму обойдутся эти проверки. Также пока непонятно, нужно ли будет претендентам на нейтральный статус подписывать какие-то декларации. World Rowing на эти вопросы нам пока не ответила.

Вероятность участия наших спортсменов в олимпийской квалификационной регате возрастает, но полного понимания в этом вопросе у нас пока нет. Мы пытаемся находиться в диалоге с международной федерацией, предложили провести видеоконференцию, но ответа пока не получили», – сказал Свирин.

Европейская квалификационная регата пройдет с 25 по 28 апреля в Сегеде (Венгрия). Заключительный этап отбора состоится в швейцарском Люцерне, где с 19 по 21 мая пройдет финальная квалификационная регата.

«Мы пока не имеем возможности заниматься оформлением въездных виз в Венгрию. Сначала нам должно поступить приглашение от организаторов регаты. Без него визовый центр не сможет принять документы от спортсменов», – добавил глава ФСГР.

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6 комментариев
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Губер поедит на Олипиаду.Он подходит по всем критериям.
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Ответ Dinamik1
Губер поедит на Олипиаду.Он подходит по всем критериям.
Не поедит, а поест.
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здорово. просто не привлекайте внимание всяких там депутатов. иначе выкинут
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+2
Ну всё. Капец буржуям.
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