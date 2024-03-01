Матыцин об участии россиян в Париже-2024: «Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Легкая атлетика

Олег Матыцин сказал о том, стоит ли российским спортсменам ехать в Париж-2024.

«На коллегии Минспорта обсудили и вопросы международного сотрудничества и нашей позиции по участию спортивных федераций в международном календаре, по допуску наших российских спортсменов.

Еще раз подчеркнули — недопустимо следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и белорусских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов.

В Олимпийской хартии определено — в статьях четвертой и шестой, — что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее.

Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями.

Всегда говорят, что нет места политизации в спорте. И нам не надо с нашей стороны политизировать Олимпийские игры. Да, это крупное важное соревнование, для кого-то важнейшее в жизни. И принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров.

Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх. Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с Олимпийским комитетом и будем рекомендовать спортсменам.

Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов. Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию. Я имею в виду спортсменов и тренеров. И с уважением относиться к их решениям.», – рассказал министр спорта России.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?

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18 комментариев
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Ой! А про унижение, предательство, цинизм, иблиса, ложные ценности, игры дружбы, флаг и гимн где?
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Это все пустые слова. Решение будет принимать один человек и его решение вы все радостно поддержите.
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Ответ MikhaL
Это все пустые слова. Решение будет принимать один человек и его решение вы все радостно поддержите.
Один человек как раз поручил Минспорта и ОКР выработать это решение по сути.
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"..ждем финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета..."
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Интересно, а сам МОК в курсе, что он должен родить ещë какие-то "финальные решения"...
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МОК уже сообщил, что никаких дополнительных условий не будет выдвигаться. Что вы там собираетесь ещё изучать? Хватит уже тянуть резину. Надо принимать решение.
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Все решения примет один человек. Что примет то вы и сделаете
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Короче говоря, ответственность за решение мягонько по иерархии скатиться от министра до спортсменов. Типа решайте сами, только решайте правильно
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Нет смысла разбираться в этой головной каше министра (он сам окончательно запутался).
Вывод прозрачен и проверен многим веками истории Отечества: холопы (в том числе собственность государственных чиновников элитные спортсмены)не могут сметь осуждать политику государства -- действия чиновников, в том числе первого чиновника (выборная должность), -- президента.
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Тянем время, потом начинаем орать про ущемления. Тактика пострадавшего.
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"Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов. Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию". Исходя из этого абзаца, я правильно понимаю, что спортсменам официально дали добро на участие в ОИ?
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Ответ Crenk
Например Климент Колесников и Чикунова сейчас точно смогли бы побороться за золото
Колесников военнослужащий вроде. Он не подпадает под критерии МОК
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Ответ закрыт по беспределу
Один человек как раз поручил Минспорта и ОКР выработать это решение по сути.
Это и называется имитационная демократия
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Ответ Yan D
Это и называется имитационная демократия
Диванный политолог?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Ой! А про унижение, предательство, цинизм, иблиса, ложные ценности, игры дружбы, флаг и гимн где?
Это к Позднякову
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Ответ Melnikov1968
МОК уже сообщил, что никаких дополнительных условий не будет выдвигаться. Что вы там собираетесь ещё изучать? Хватит уже тянуть резину. Надо принимать решение.
Они уже приняли, между строк разрешили участвовать
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