Матыцин об участии россиян в Париже-2024: «Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями»

Олег Матыцин сказал о том, стоит ли российским спортсменам ехать в Париж-2024.

«На коллегии Минспорта обсудили и вопросы международного сотрудничества и нашей позиции по участию спортивных федераций в международном календаре, по допуску наших российских спортсменов.

Еще раз подчеркнули — недопустимо следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и белорусских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов.

В Олимпийской хартии определено — в статьях четвертой и шестой, — что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее.

Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями.

Всегда говорят, что нет места политизации в спорте. И нам не надо с нашей стороны политизировать Олимпийские игры. Да, это крупное важное соревнование, для кого-то важнейшее в жизни. И принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров.

Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх. Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с Олимпийским комитетом и будем рекомендовать спортсменам.

Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов. Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию. Я имею в виду спортсменов и тренеров. И с уважением относиться к их решениям.», – рассказал министр спорта России.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?