Матыцин об участии отобравшихся на Олимпиаду в Играх БРИКС: «Маловероятно, так как спортсмены готовятся к выступлению в Париже»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал, сколько спортсменов примут участие в Играх БРИКС.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 года в открытом формате, принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тыс. участников из более 60 стран, подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет. Будем рады видеть всех в Казани на Играх БРИКС», – сказал министр спорта РФ.

Он отметил, что считает маловероятным участие в Играх БРИКС отобравшихся на Олимпиаду в Париже спортсменов.

«Это разные форматы проведения соревнований. Думаю, что маловероятно, так как спортсмены, которые прошли квалификацию, готовятся к выступлению в Париже», – добавил Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

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2 комментария
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Зачем это всё... Тупо фигу показать? Да "врахам" пофиг. Симулякр, игры курильщика. Денег только выкинут из казны, да попилят.
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Ответ Биомеханоид
Зачем это всё... Тупо фигу показать? Да "врахам" пофиг. Симулякр, игры курильщика. Денег только выкинут из казны, да попилят.
Так конечная цель у этих гопников всегда одна, какая бы инициатива (пускай даже хорошая) не проводилась. Не удивлюсь, если призовые для Игр ЖЭКа выделили, как на ОИ, вот только 50% спортсменам придётся вернуть откатом таким, как Матыцин. Благо Олеже не впервой, 120 млн. он заграбастал уже один раз, являясь ректором ГЦОЛиФКа.
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