Матыцин об участии отобравшихся на Олимпиаду в Играх БРИКС: «Маловероятно, так как спортсмены готовятся к выступлению в Париже»

Олег Матыцин рассказал, сколько спортсменов примут участие в Играх БРИКС.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 года в открытом формате, принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тыс. участников из более 60 стран, подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет. Будем рады видеть всех в Казани на Играх БРИКС», – сказал министр спорта РФ.

Он отметил, что считает маловероятным участие в Играх БРИКС отобравшихся на Олимпиаду в спортсменов.

«Это разные форматы проведения соревнований. Думаю, что маловероятно, так как спортсмены, которые прошли квалификацию, готовятся к выступлению в Париже», – добавил .

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.