Станислав Дружинин: «Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе»

Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

«Российские прыгуны в воду не будут принимать участие в Олипиаде-2024 в Париже. Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) и международная федерация водных видов спорта World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиаду-2024.

Чемпионы России и обладатели Кубка России, победители европейских и мировых первенств, которые имели полное право участвовать в отборочном турнир и завоевать путевку на Олимпиаду, не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах «Динамо», ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Направлять спортсменов другого уровня нет смысла. Это нарушение спортивного принципа и создание угрозы для их безопасности.

Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», – написал Дружинин в телеграм-канале.

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