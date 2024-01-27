Девятьяров о нейтральном статусе: «Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры»

Теги МОК Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Михаил Девятьяров-старший Олимпиада-2022 Париж-2024 Политика Лыжи

Олимпийский чемпион Девятьяров выступил против участия в ОИ без флага и гимна.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Допуск не касается командных дисциплин и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

«МОК ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры.

Они отличаются от того, что было на Играх в Пхенчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать.

Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

4 комментария
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чушпан михуил
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Можно перестать спрашивать дедов и бабок о том, что должны делать молодые люди? Вы все профукали, не смейте никого поучать и указывать.
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Я бы посмотрел, что он бы говорил, если бы сборная СССР не поехала в Калгари
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