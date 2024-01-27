Девятьяров о нейтральном статусе: «Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры»

Олимпийский чемпион Девятьяров выступил против участия в ОИ без флага и гимна.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Допуск не касается командных дисциплин и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

«МОК ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры.

Они отличаются от того, что было на Играх в Пхенчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать.

Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр