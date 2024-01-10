Данил Лысенко: «Надежда выступить в Париже теплилась до лета, а потом понял, что нам ничего не светит. Будем выступать на стартах в России»

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что у него нет надежды поехать на Олимпиаду.

Российские легкоатлеты сейчас не допускаются к международным стартам даже в нейтральном статусе.

«Декабрьское заявление (главы World Athletics – Sports.ru) о том, то российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде, меня нисколько не удивило.

Моя надежда выступить в теплилась до лета, а потом я понял, что нам ничего не светит. Будем выступать на стартах в России, надеюсь, что к нам приедут спортсмены из других стран.

Было бы классно, чтобы тот же олимпийский чемпион приехал, но я не верю пока, что такое сейчас возможно», – сказал .