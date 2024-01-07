Лысенко о песне «Я русский»: «Я возвращался в спорт, прыгая под нее. Когда первый раз услышал, меня проняло реально»

Данил Лысенко объяснил, почему выбрал песню «Я русский» для выступления в Екатеринбурге.

Лысенко сегодня победил в прыжках в высоту на турнире «Рождественские старты» с результатом 2,27 м. Победный прыжок он выполнил под песню «Я русский» Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

«Я возвращался в спорт в августе 2022 года, прыгая под эту песню.

Почему выбрал ее? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал «Я русский», меня проняло реально. Да и время сейчас такое, непростое.

«С исполнителем этой песни мне пока не довелось общаться, но, конечно, очень хотелось бы», – сказал Лысенко.