Данил Лысенко планирует начать сезон в январе на турнире в Екатеринбурге

Данил Лысенко планирует открыть сезон 7 января на турнире в Екатеринбурге.

Об этом сообщил личный тренер прыгуна в высоту Сергей Клюгин.

«Данил уже начал подготовку к новому сезону, мы уже отработали в Сочи первый тренировочный сбор, а сейчас работаем в Новогорске.

Нам уже предложили выступить на турнире в Челябинске, который запланирован на 19 января. Также ждем приглашения из Екатеринбурга, где 7 января планируются соревнования.

Рассчитываем открыть сезон в Екатеринбурге, но сначала нужно дождаться приглашения от организаторов.

Мы не намерены рисковать и стартовать раз в неделю, как раньше. Со здоровьем у спортсмена никаких проблем нет, все хорошо», – сказал Клюгин.