Данил Лысенко планирует начать сезон в январе на турнире в Екатеринбурге
Данил Лысенко планирует открыть сезон 7 января на турнире в Екатеринбурге.
Об этом сообщил личный тренер прыгуна в высоту Сергей Клюгин.
«Данил уже начал подготовку к новому сезону, мы уже отработали в Сочи первый тренировочный сбор, а сейчас работаем в Новогорске.
Нам уже предложили выступить на турнире в Челябинске, который запланирован на 19 января. Также ждем приглашения из Екатеринбурга, где 7 января планируются соревнования.
Рассчитываем открыть сезон в Екатеринбурге, но сначала нужно дождаться приглашения от организаторов.
Мы не намерены рисковать и стартовать раз в неделю, как раньше. Со здоровьем у спортсмена никаких проблем нет, все хорошо», – сказал Клюгин.
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