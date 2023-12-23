Ласицкене, Лысенко, Иванюк, Ткалич, Миллер выступят 7 января на турнире «Мемориал Яламова» в Екатеринбурге

Теги Бег сборная России сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Илья Иванюк Данил Лысенко Владимир Никитин Полина Миллер ТАСС Ярослав Ткалич Легкая атлетика

Мария Ласицкене начнет выступления в новом сезоне 7 января.

Олимпийская чемпионка выступит в Екатеринбурге на турнире «Рождественские старты. Мемориал Яламова».

Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

«До старта турнира осталось две недели, но уже сейчас мы можем говорить, что он будет весьма представительным по составу.

Мы получили подтверждение от Марии Ласицкене, что планирует выступить у нас и открыть сезон. В Екатеринбурге также собираются стартовать призеры чемпионатов мира в прыжках в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк.

Подтвердили свое участие Владимир Никитин, Кристина Королева, Ярослав Ткалич, Полина Миллер», – сказал Карманов. 

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