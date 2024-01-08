Ласицкене о недопуске до Олимпиады-2024: «Защитой атлетов должны заниматься Минспорта, ОКР и ВФЛА. Но они в очередной раз не справились с задачей»

Ласицкене считает, что чиновники спорта не смогли защитить российских атлетов.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд), чтобы попытаться отстоять свое право выступать на Олимпийских играх в Париже. Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на личном опыте 2021 года.

По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься Министерство спорта, олимпийский комитет (ОКР) и наша федерация (ВФЛА). Но они в очередной раз не справились с этой задачей.

Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.