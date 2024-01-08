Ласицкене о недопуске до Олимпиады-2024: «Защитой атлетов должны заниматься Минспорта, ОКР и ВФЛА. Но они в очередной раз не справились с задачей»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Олимпийская сборная России ВФЛА ОКР CAS Мария Ласицкене Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Ласицкене считает, что чиновники спорта не смогли защитить российских атлетов.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд), чтобы попытаться отстоять свое право выступать на Олимпийских играх в Париже. Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на личном опыте 2021 года.

По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься Министерство спорта, олимпийский комитет (ОКР) и наша федерация (ВФЛА). Но они в очередной раз не справились с этой задачей.

Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

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13 комментариев
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Редкий вменяемый комментарий действующей спортсменки - Мария браво 👏👏👏
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Ух ты, оказывается можно быть всемирно известной спортсменкой, лидером сборной и при этом выражать свое мнение и быть честной перед собой и чиновниками а не говорить "Ой ну вот как президент скажет так и сделаем, наше дело маленькое, в попу его целовать".
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не то чтобы это перекладывание с больной головы на здоровую, там все головы больные, но как чиновники могли в этой ситуации "защитить" спортсменов я что-то даже и представить не могу)
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25 мая 2023, 15:09
Мария Ласицкене: «Моя международная карьера завершена. Все уже решено – что бы мы ни делали, нас там не ждут»
Так а какой защите идёт речь, если сама Мария признала, что нас никуда не пустят?
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Уволить всех!! Спортсменов всех ,кто за счёт государства стали толпами в каком либо виде спорта ,продать за границу. Новых обучим. Талантов много на Руси.
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А господину Президенту за то, что не применяет силу в отношении недружественных стран, претензии предъявить слабо?
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Это ладно что группа поддержки с ними не катается - Винокур, Лещенко , Газманов ...
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