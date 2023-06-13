Илья Иванюк: «Я бы не поехал на Олимпиаду на условиях, которые нам предлагают. У меня родственники мобилизованы, это будет неправильно по отношению к ним»
Призер ЧМ Илья Иванюк объяснил, почему не собирается выступать в нейтральном статусе.
– Федор Смолов сказал: «Не верю, что еще сыграю за сборную». А ты?
– Даже если нет – и что?
– ЧМ и Олимпиада – главное, что есть в спорте.
– Понимаю. Но я уже был на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх. Все видел, все попробовал. Да, не вполне удачно – призером Олимпиады не стал. Рассчитывал, что второй шанс будет в Париже. Ну, не поеду туда – невелика потеря. Зато могу выступать перед болельщиками.
Вот 6 июня в «Лужники» поболеть за меня приехали детки из Брянска. Я их, блин, подвел. Не взял 2,35 м... И вот это меня гложет больше, чем мифическая непоездка на соревнования.
– «Невелика потеря»…
– Смотри, если дорога будет открыта – конечно, я буду готов и поборюсь. Нет – убиваться тоже не стану.
– А что для тебя настоящая потеря?
– Когда дело касается основных потребностей. Спорт – это увлечение и работа. Но вот если не смогу есть, дышать или что-то будет угрожать существованию... События нынешние страшные. А недопуск на соревнования – пфф…
– Нейтральный статус. Что думаешь про вакханалию на этот счет?
– Отгородил себя от дискуссий. По барабану. В любом случае, если можно будет ехать на каких-либо условиях – нам позвонят, и скажут: едем. Обсуждать что-то без конкретики просто бессмысленно. Или ты хочешь знать мое личное мнение?
– Хочу.
– Я бы не поехал на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагают, даже если бы у меня была такая возможность.
– То есть, если тебе звонят из ОКР (Олимпийский комитет России) и ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) и говорят: «Илюх, отдаем все на откуп спортсменам, решай сам»…
– Я не еду.
– Почему?
– Одно дело Токио. Там мы были (на Олимпиаде – Sports.ru) все-таки в полунейтральном статусе. Ехали командой. Другая ситуация. А в нынешней и при таких условиях – я не могу.
– Что тебя больше всего напрягает в этих условиях?
– Например то, что у меня родственники мобилизованы. Сойдет такой аргумент?
– Они не поймут, если поедешь?
– Все-таки да, это будет неправильно по отношению к ним. Совсем неправильно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 по прыжкам высоту.
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