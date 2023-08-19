Мария Ласицкене: «Слова Коу были ожидаемы. Мои планы не меняются, я хочу быть в форме к Парижу»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Себастьян Коу чемпионат России Мария Ласицкене Париж-2024 Легкая атлетика

Мария Ласицкене заявила, что планирует набрать форму к Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу скептически оценил шансы россиян выступить на Играх.

«Слова Коу были ожидаемы. Мои планы не меняются, я хочу быть в форме к Парижу», – сказала Ласицкене, которая является олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

Сегодня спортсменка заняла третье место в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.

«Довольна и благодарна, что сегодня прыгала. Рада что ничего не болит. Помост непростой, к нему надо было подобрать ключик. Не все получалось, но сейчас получилось уже хорошо по сравнению с тем, что было все лето. Лучше, чем на чемпионате России.

Мне не нужно было себя мучить (ранее Ласицкене пропускала старты из-за травмы ахилла – Sports.ru). Травма неприятная. Мы изначально понимали, что надо вылечиться до конца. С помощью тренировок и этих стартов набрать форму. Будет еще старт в Минске, но мы пока не решили окончательно, едем или нет.

Поздравляю Екатеринбург с 300-летием, рада, что столько людей пришли, мы одной энергией провели эти соревнования, я в восторге. Это старт международного уровня с атмосферой, которая дарит дополнительные силы и эмоции для прыжков.

А песня, под которую я прыгала («Сказочная тайга» группы «Агата Кристи» – Sports.ru), классная, это мой небольшой подарок городу. Думаю, что получилось хорошо», – рассказала Ласицкене.

9 комментариев

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Sveta Arhipova
Мария Ласицкене под "Агату Кристи" - что может быть лучше?
+7
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Tytti
Здоровья и успехов! Пусть мечты сбудутся!
+6
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Olga Krayz
Здоровья и исполнения задуманного!
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Мария Коваленко
Удачи в подготовке, пусть задуманное осуществится
+5
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Мила Расковалова
Поздравляю Машу! Мечтам необходимо сбываться
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Елена Спирина
Уважаю Марию за целеустремленность. Пусть все получится. Удачи
+4
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Viks
я хочу быть в форме к Парижу» --- Вряд что ли светит офицеру российской армии... Если только исинбаевский манёвр провернуть...
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Сергей Фетисов
Вот Марии можно разрешить выступать под белым флагом.как в своё время Коу.Хотя сейчас он навряд ли нашим выступать.
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