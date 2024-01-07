World Athletics не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. В него включены 40 спортсменов

World Athletics не сокращала представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования.

Число российских спортсменов, включенных в новый международный пул, составляет 40 человек.

В него входят , , и Александр Соловьев (все – прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, , , Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все – спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все – прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба – многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все – метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все – бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе – тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба – метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).

Спортсмены обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).