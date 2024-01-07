Ласицкене о завершении карьеры: «Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос»

Теги сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом Мария Ласицкене Анжелика Сидорова ТАСС Легкая атлетика

Мария Ласицкене пока не приняла решения, завершит ли карьеру после окончании сезона.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос», – заявила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту. 

В декабре о завершении спортивной карьеры объявила чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова. 

«Решение Анжелики уйти из спорта не стало для меня очень неожиданным. Она стала мамой, это очень сильный и принципиальный человек.

Если Анжелика приняла такое решение, то его нужно уважать и благодарить саму спортсменку и ее тренера Светлану Абрамову за шикарную карьеру.

Я старалась не плакать и сдерживала себя несколько дней после того, как узнала о ее уходе», – цитирует Ласицкене ТАСС

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто бы не выиграл прыжки в высоту на Олимпиаде в этом году, без лучшей высотницы последнего десятилетия Ласицкене в секторе чемпионка будет чисто де-юре, но не де-факто, "по-нарошку". Если не ошибаюсь, таже Могучих ни разу у нее не выиграла.
Также в синхронном плавании, в художке, в борьбе ю, в фехтовании, в чуть меньшей степени в спортивной гимнастике.
На Олимпиаде должны быть все сильнейшие.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий