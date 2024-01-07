Ласицкене о завершении карьеры: «Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос»
Мария Ласицкене пока не приняла решения, завершит ли карьеру после окончании сезона.
«Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос», – заявила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.
В декабре о завершении спортивной карьеры объявила чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.
«Решение Анжелики уйти из спорта не стало для меня очень неожиданным. Она стала мамой, это очень сильный и принципиальный человек.
Если Анжелика приняла такое решение, то его нужно уважать и благодарить саму спортсменку и ее тренера Светлану Абрамову за шикарную карьеру.
Я старалась не плакать и сдерживала себя несколько дней после того, как узнала о ее уходе», – цитирует Ласицкене ТАСС
Также в синхронном плавании, в художке, в борьбе ю, в фехтовании, в чуть меньшей степени в спортивной гимнастике.
На Олимпиаде должны быть все сильнейшие.