Пул тестирования российских легкоатлетов в AIU увеличился до 40 спортсменов

В международный пул тестирования Athletics Integrity Unit (AIU) вошли еще 24 российских легкоатлета.

Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, сейчас в пул AIU входят 40 спортсменов из РФ.

Полный список выглядит так:

Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова, Матвей Тычинкин (все – прыжки в высоту); Екатерина Конева, Дарья Нидбайкина (обе – тройной прыжок);

Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, Тимур Моргунов, Александр Соловьев (все – прыжки с шестом); Илья Шкуренев, Валерия Москвитина (оба – многоборье);

Василий Мизинов, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Анастасия Колчина, Максим Денисов, Сергей Широбоков (все – ходьба);

Кристина Макаренко, Федор Иванов, Полина Ткалич (Миллер), Ольга Вовк, Артем Макаренко, Константин Крылов, Владимир Никитин, Екатерина Ивонина (все – бег);

Валерий Пронкин, Софья Палкина, Андрей Романов, Елизавета Царева (все – метание молота); Борис Бездольный (метание копья); Алексей Худяков, Виолетта Игнатьева (метание диска), Максим Афонин (толкание ядра).