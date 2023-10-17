Пул тестирования российских легкоатлетов в AIU увеличился до 40 спортсменов

Теги спортивная ходьба метания сборная России сборная России жен Екатерина Конева прыжки в высоту прыжки с шестом ВФЛА десятиборье Мария Ласицкене Илья Шкуренев Елена Лашманова Илья Иванюк Анжелика Сидорова Данил Лысенко Владимир Никитин Сергей Широбоков Софья Палкина Екатерина Ивонина Валерий Пронкин Елизавета Царева Максим Афонин Эльвира Чепарева (Хасанова) Полина Миллер Клавдия Афанасьева Дарья Нидбайкина Василий Мизинов Рейхан Каграманова Тимур Моргунов Андрей Романов Артем Макаренко Виолетта Игнатьева Алексей Худяков Маргарита Никифорова AIU Полина Кнороз Александр Соловьев Ольга Вовк Кристина Макаренко Наталья Спиридонова Антон Курбатов Борис Бездольный Константин Крылов Матвей Тычинкин Легкая атлетика

В международный пул тестирования Athletics Integrity Unit (AIU) вошли еще 24 российских легкоатлета.

Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, сейчас в пул AIU входят 40 спортсменов из РФ.

Полный список выглядит так:

Мария Ласицкене, Илья ИванюкДанил Лысенко, Наталья Спиридонова, Матвей Тычинкин (все – прыжки в высоту); Екатерина Конева, Дарья Нидбайкина (обе – тройной прыжок); 

Анжелика СидороваПолина Кнороз, Тимур Моргунов, Александр Соловьев (все – прыжки с шестом); Илья Шкуренев, Валерия Москвитина (оба – многоборье);

Василий Мизинов, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Анастасия Колчина, Максим Денисов, Сергей Широбоков (все – ходьба);

Кристина Макаренко, Федор Иванов, Полина Ткалич (Миллер), Ольга Вовк, Артем Макаренко, Константин Крылов, Владимир Никитин, Екатерина Ивонина (все – бег);

Валерий ПронкинСофья Палкина, Андрей Романов, Елизавета Царева (все – метание молота); Борис Бездольный (метание копья); Алексей Худяков, Виолетта Игнатьева (метание диска), Максим Афонин (толкание ядра).

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