Матыцин о возрождении спортивных парадов: «Это должен быть символ значимости спорта для нашей страны»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о возрождении спортивных парадов в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Парады всегда проводились к каким-то значимым событиям для нашей страны, изначально они посвящались чему-либо. Был парад 12 августа 1945 года, все эти парады демонстрировали мощь и восстановление нашей страны, многообразие системы физической культуры и ведомственного спорта.

Когда мы будем предлагать концепцию на утверждение президенту, надо иметь в виду нынешние реалии жизни России. Это должен быть парад не ради парада, а как символ значимости спорта для нашей страны», – сказал министр спорта РФ.

Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?

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23 комментария
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Я думаю, нужно провести парад в Марианской впадине.
Но ведь вам и там снизу постучат.
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Я не против спортсменов, пускай занимаются чем хотят дома… но парады это перебор.
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Ответ Владислав Никонов
С плакатами Z будут маршировать: всё как у австрийского художника!
У художника и парады спортсменов один в один как матыцин мечтает были уже.
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С плакатами Z будут маршировать: всё как у австрийского художника!
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Сразу вспоминаю фразу Жоржа Милославского относительно Бунши...
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Парад - это просто часть пропаганды и красивая картинка по ТВ. Если вспомнить историю и провести аналогию, то: "в 1935 году на параде физкультурников в Москве Сталин был назван «лучшим другом пионеров», а в 1936 году на параде впервые появился лозунг «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Последний парад состоялся в 54-м году, а теперь все это возрождается в новом виде, но со старыми смыслами.
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Всегда? Что-то не примоню за свою жизнь
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И вот такая бессмысленная чепуха занимает все значимые посты в стране.
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Наше любимое: вперед, в прошлое!
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Выбрали бы символом сразу нафталин с серпом и молотом. Было бы более символично.
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Лучше, сотни тысяч гробов провезите покажите по красной площади, и еще пару сотен тысяч инвалидов проведите, покажите народу, что вы с ним делаете! Спортсмены, как то не очень интересно.
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И добавил:- Командовать парадом буду я
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Выбрали бы символом сразу нафталин с серпом и молотом. Было бы более символично.
При серпе с молотом 4/5 нынешних чиновников лес бы валило, включая Матыцина, что избежал наказание по "сроку давности".
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Видел я эти парады,не в живую конечно..Огромное колличество загорелых атлетов,впечатляло...Где господин Матыцын найдет их сейчас?это поколение нужно откормить воспитать на правильном питании..А нынешнее все поколение пальмовым маслом стравили.И молодняк на СВО ещё сколько......
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Гей-парады запретили? Подержите Матыцину пиво 😉
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Не понял! Это гражданин Матыцин что собирается делать? Он собирается в сердце Родины, в самое святое место, где как ангел покоится Владимир Ильич Ленин (ныне покойный), где в стене и могилках мирно спят герои революции, беззаветно проливавшие кровь (свою и чужую) за дело революции, запустить спортсменов всех полов в одном исподнем? Он голую вечеринку на Красной площади хочет замутить? Да я его! Да я на него иск подам за оскорбление и дискредитацию! Да я потребую компенсировать мой несказанный моральный ущерб! Если с какой-то Ивлеевой миллиард просят, то с министра Матыцина я не менее трех ярдов влегкую сшибу.
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«Это должен быть символ значимости спорта для нашей страны»
По смыслу текста вместо слова спорт должна быть фамилия П... и тогда текст и вся преамбула сойдется.
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мужики,мне 42 и я не верю в то ,насколько мы катимся в пропасть.Я все помню.жизнь закольцевалась.Мы все виноваты.Я виноват. Но теперь уже ничего не изменить .
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Ответ To56
Я думаю, нужно провести парад в Марианской впадине. Но ведь вам и там снизу постучат.
Я думаю, что стоит провести парад натуралов. Это будет демонстрация духовных ценностей страны. А если серьезно, то задрала эта скрепная показуха
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Не упомянул 45 год - не патриот!
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Сейчас все ругаются, а когда все состоится, будут восхищаться как всё здорово и какие наши все красивые )) Скриньте.
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Это уже все было. История учит даже тех кто у неё не учится, она их проучивает!
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Мало того что армию превратили в цирк с Танковыми биатлонами
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