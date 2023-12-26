Матыцин о возрождении спортивных парадов: «Это должен быть символ значимости спорта для нашей страны»
Олег Матыцин высказался о возрождении спортивных парадов в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.
«Парады всегда проводились к каким-то значимым событиям для нашей страны, изначально они посвящались чему-либо. Был парад 12 августа 1945 года, все эти парады демонстрировали мощь и восстановление нашей страны, многообразие системы физической культуры и ведомственного спорта.
Когда мы будем предлагать концепцию на утверждение президенту, надо иметь в виду нынешние реалии жизни России. Это должен быть парад не ради парада, а как символ значимости спорта для нашей страны», – сказал министр спорта РФ.
Но ведь вам и там снизу постучат.
По смыслу текста вместо слова спорт должна быть фамилия П... и тогда текст и вся преамбула сойдется.