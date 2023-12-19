Зампред Госдумы Жуков о том, стоит ли ехать на Олимпиаду-2024: «Если нас заставляют подписывать какие-то подметные письма, то, конечно, нет»

Теги сборная России сборная России жен Александр Жуков Олимпийская сборная России ОКР Государственная дума World Athletics (IAAF) Париж-2024 Водные виды

Александр Жуков заявил, что не стоит подписывать «подметные письма» для ОИ-2024 .

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что квалификацию прошли как минимум 6 человек.

«В каждой федерации ведь сложилась своя ситуация. Где-то нас вообще не допускают к участию в соревнованиях ни на каких условиях, как в федерации легкой атлетики. А в каких-то видах наши спортсмены постоянно выступают, например, в теннисе.

В каждой федерации своя ситуация, свои условия допуска. И поэтому здесь универсального решения нет. Если там заставляют нас подписывать какие-то подметные письма, то, конечно, нет», – сказал первый вице-спикер Госдумы и бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Как Россия отреагировала на условия МОК

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bashibuzuck
Да, как по мне, вообще не стоит ехать, там нам будут реально не рады, и будут, мягко говоря, палки в колёса ставить
если вам там будут не рады, то вы конечно не едьте
+1
0
+1
Жукова там не ждут точно, хоть он обязуется мать продать родную.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий