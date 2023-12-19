Зампред Госдумы Жуков о том, стоит ли ехать на Олимпиаду-2024: «Если нас заставляют подписывать какие-то подметные письма, то, конечно, нет»

Александр Жуков заявил, что не стоит подписывать «подметные письма» для ОИ-2024 .

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что квалификацию прошли как минимум 6 человек.

«В каждой федерации ведь сложилась своя ситуация. Где-то нас вообще не допускают к участию в соревнованиях ни на каких условиях, как в федерации легкой атлетики. А в каких-то видах наши спортсмены постоянно выступают, например, в теннисе.

В каждой федерации своя ситуация, свои условия допуска. И поэтому здесь универсального решения нет. Если там заставляют нас подписывать какие-то подметные письма, то, конечно, нет», – сказал первый вице-спикер Госдумы и бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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