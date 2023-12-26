Вероника Логинова: «Оргкомитет Игр дружбы рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение допинг-тестирования. Мы находимся в диалоге c WADA»

Теги допинг WADA РУСАДА Вероника Логинова Игры дружбы Легкая атлетика

РУСАДА находится в диалоге с WADA по вопросу допинг-контроля на Играх дружбы.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм.

Мы ведем переговоры. Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях.

Говорить о том, что может запретить WADA, пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру, в том числе со Всемирным антидопинговым агентством.

Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем», – сказала Логинова.

Игры дружбы планируется провести в России в сентябре 2024 года. 

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