Вероника Логинова: «Оргкомитет Игр дружбы рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение допинг-тестирования. Мы находимся в диалоге c WADA»

РУСАДА находится в диалоге с WADA по вопросу допинг-контроля на Играх дружбы.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) .

«К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм.

Мы ведем переговоры. Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях.

Говорить о том, что может запретить , пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру, в том числе со Всемирным антидопинговым агентством.

Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем», – сказала Логинова.

Игры дружбы планируется провести в России в сентябре 2024 года.

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