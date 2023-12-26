РУСАДА выполнило годовой плана по проверке спортсменов на допинг.

«Работу РУСАДА в 2023 году считаем успешной, нашей команде удалось достичь всех поставленных целей.

Мы благодарны Министерству спорта РФ и Министерству финансов РФ за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию.

Мы его реализовали, но тестирование продолжается, отберем проб даже больше, чем было запланировано», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.