Государство увеличит бюджет РУСАДА в 2024 году.

«(Увеличение) будет. И я считаю это отличным знаком. Это дополнительное свидетельство того, что Россия продолжает выступать за чистый спорт.

Все понимают, что несмотря на запреты на участие в международных соревнованиях, право наших спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

РУСАДА выполнило годовой плана по проверке спортсменов на допинг