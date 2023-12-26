Государство увеличит бюджет РУСАДА в 2024 году

Теги допинг РУСАДА деньги Вероника Логинова Легкая атлетика

Государство увеличит бюджет РУСАДА в 2024 году.

«(Увеличение) будет. И я считаю это отличным знаком. Это дополнительное свидетельство того, что Россия продолжает выступать за чистый спорт.

Все понимают, что несмотря на запреты на участие в международных соревнованиях, право наших спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

РУСАДА выполнило годовой плана по проверке спортсменов на допинг

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2 комментария
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Нужно больше средств, чтоб не выйти на самих себя и больше, чтоб заносить чинушам вада😂
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