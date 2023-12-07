Глава РУСАДА: «Мельдоний в этом году лидирует среди запрещенных субстанций в допинг-пробах. Такое случилось впервые, уже 32 случая»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА выявило 32 случая нарушений с мельдонием в допинг-пробах 2023 года.

«Мельдоний в этом году лидирует среди запрещенных субстанций, обнаруженных в допинг-пробах. Такое случилось впервые, уже зафиксировано 32 случая его употребления.

Второе место предсказуемо занимают анаболики. Выявлялись в этом году и стимуляторы, и каннабиноиды, и кокаин, к сожалению, у спортсмена был обнаружен, но в лидерах у нас мельдоний.

Я считаю, что основной причиной этого стало переориентирование нашей программы тестирования на региональные мероприятия. Если раньше мы больше внимания уделяли международным стартам, чемпионатам и кубкам страны, то сейчас мы стали больше тестировать на региональных соревнованиях, после чего начались такие проблемы.

Спортсмены говорят: «А разве милдронат – это и есть мельдоний? Мы и не знали этого». Вот такие нелепые объяснения иногда звучат», – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Глава РУСАДА о росте числа нарушений с мельдонием: «Ситуация тревожная. В данный момент мы проводим разбирательство»

2 комментария
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Сюр какой-то!!! Ну что за пофигистическое отношение к такому важному аспекту у спортсменов!?
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