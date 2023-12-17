В США предъявили обвинения двум экс-легкоатлетам по делу Олимпиады-2020. Они снабжали допингом спортсменов из Нигерии, Великобритании и Швейцарии

В США предъявили обвинения 2 сообщникам врача Эрика Лиры по допинг-делу ОИ-2020.

Федеральная прокуратура США утвердила обвинение против бывших легкоатлетов – ямайца Дьюэйна Барретта и либерийца О’Нила Райта. Следствие считает, что они причастны к сговору с целью снабжения спринтеров из Нигерии, Великобритании и Швейцарии запрещенными препаратами перед Олимпиадой-2020 в Токио.

Среди указанных препаратов – эритропоэтин (ЭПО) и гормон роста.

Райт и Барретт работали с американским врачом Эриком Лирой, который ранее признал себя виновным. Дело против доктора была открыто в рамках так называемого закона имени Григория Родченкова. Согласно этому акту, власти США могут выдвигать обвинения за использование допинга на соревнованиях с участием американских атлетов.

В частности, Лира давал препараты нигерийской бегунье Блессинг Окагбаре, которая сдала положительную допинг-пробу во время Олимпиады-2020. Сообщается, что с ней также контактировал Барретт.

Барретт – серебряный призер эстафеты на чемпионате мира-2008 в помещениях. Райт – участник ЧМ-2005 в составе сборной Либерии.

Олимпиада-2020 в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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