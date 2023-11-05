Призер Токио-2020 в беге на 110 м с барьерами Рональд Леви сдал положительный допинг-тест

Ямайский бегун Рональд Леви сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщило Ямайское антидопинговое агентство.

Леви отрицает сознательное употребление допинга и ждет вскрытия пробы B.

«Я ошеломлен таким поворотом событий, потому что я всегда вел себя честно в спорте, который я очень люблю, и никогда не стремился получить несправедливое преимущество.

Я намерен защищать свою имя, потому что уверен, что не нарушал правила сознательно», – заявил Леви.

Рональду Леви 31 год, он является бронзовым призером Игр-2020 в Токио в беге на 110 м с барьерами.