Призер Токио-2020 в беге на 110 м с барьерами Рональд Леви сдал положительный допинг-тест

Теги Бег допинг сборная Ямайки Рональд Леви Легкая атлетика

Ямайский бегун Рональд Леви сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщило Ямайское антидопинговое агентство. 

Леви отрицает сознательное употребление допинга и ждет вскрытия пробы B. 

«Я ошеломлен таким поворотом событий, потому что я всегда вел себя честно в спорте, который я очень люблю, и никогда не стремился получить несправедливое преимущество.

Я намерен защищать свою имя, потому что уверен, что не нарушал правила сознательно», – заявил Леви. 

Рональду Леви 31 год, он является бронзовым призером Игр-2020 в Токио в беге на 110 м с барьерами.

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