Ямайский спринтер Тейлор дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение допинг-правил. Он призер ЧМ-2022 в эстафете

Теги допинг сборная Ямайки AIU Кристофер Тейлор Легкая атлетика

Ямайский призер ЧМ-2022 в беге дисквалифицирован за нарушение допинг-правил.

Как сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), ямайский спринтер Кристофер Тейлор нарушил пункт правил об уклонении, отказе или непредоставлении допинг-пробы. 

Спортсмен признал вину, а срок дисквалификации составил 2,5 года начиная с 16 ноября 2022 года, то есть с момента нарушения. С этого дня и по 19 января 2023-го также аннулированы все результаты, показанные Тейлоров.

Ямайцу 24 года. Он серебряный призер чемпионата мира в Юджине в эстафете 4х400 м – соревнования проходили в июле 2022-го.

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