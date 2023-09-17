«Бриллиантовая лига». Магучих, Бол и Эхаммер одержали победы в финале, Цегай побила мировой рекорд на 5000 м
17-18 сентября в Юджине пройдет финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Финал
Юджин, США
Женщины
100 м с/б
0:05
200 м
0:49
400 м
23:37
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,98
2. Шамир Литтл (США) – 53,45
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,56
800 м
0:19
5000 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.00,21 (мировой рекорд)
2. Беатрис Чебет (Кения) – 14.05,92
3. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.21,52
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,03
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95
Диск
23:08
Прыжки в длину
23:42
Мужчины
110 м с/б
23:52
200 м
0:36
800 м
1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.42,80
2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,85
3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,06
3000 м
23:17
Диск
1. Мэттью Дэнни (Австралия) – 68,43
2. Кристиан Чех (Словения) – 67,64
3. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,36
Прыжки в длину
1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,22
2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,22
3. Юки Хашиока (Япония) – 8,15
Прыжки с шестом
22:44
Ядро
0:09
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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