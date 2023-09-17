«Бриллиантовая лига». Магучих, Бол и Эхаммер одержали победы в финале, Цегай побила мировой рекорд на 5000 м

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17-18 сентября в Юджине пройдет финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Финал

Юджин, США

Женщины

100 м с/б

0:05

200 м

0:49

400 м

23:37

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,98

2. Шамир Литтл (США) – 53,45

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,56

800 м

0:19

5000 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.00,21 (мировой рекорд)

2. Беатрис Чебет (Кения) – 14.05,92

3. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.21,52

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,03

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95

Диск

23:08

Прыжки в длину

23:42

Мужчины

110 м с/б

23:52

200 м

0:36

800 м

1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.42,80

2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,85

3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,06

3000 м

23:17

Диск

1. Мэттью Дэнни (Австралия) – 68,43

2. Кристиан Чех (Словения) – 67,64

3. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,36

Прыжки в длину

1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,22

2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,22

3. Юки Хашиока (Япония) – 8,15

Прыжки с шестом

22:44

Ядро

0:09

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

 

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