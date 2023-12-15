В 2023 году WADA проверило более тысячи проб российских и белорусских спортсменов

WADA сообщило о проверке более тысячи проб российских и белорусских атлетов в 2023 году.

«Российские спортсмены продолжают проходить тестирование.

Спортсмены в соответствующих зарегистрированных пулах тестирования продолжают предоставлять информацию о своем местонахождении, чтобы можно было провести внесоревновательное тестирование.

В этом году Российское антидопинговое агентство ( ) собрало более 10,5 тыс. проб у российских спортсменов.

Большинство тестов были взяты во внесоревновательный период, в том числе в так называемых «закрытых городах».

Поскольку в России нет лаборатории, аккредитованной WADA, образцы как крови, так и мочи транспортируются со строгой цепочкой поставок во множество лабораторий за пределами страны в основном в Европе.

Антидопинговые организации, в том числе те, чьи программы реализует Международное агентство по тестированию , смогли в этом году собрать более 1 тысячи проб на территории России и Беларуси, доставив их в аккредитованные WADA лаборатории за пределами стран.

Они следят за тем, чтобы спортсмены из России, тренирующиеся в других странах, также проходили проверку согласно соответствующим планам распределения тестов», – сообщили в .