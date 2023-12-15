В 2023 году WADA проверило более тысячи проб российских и белорусских спортсменов

Теги допинг WADA РУСАДА ITA ТАСС Легкая атлетика

WADA сообщило о проверке более тысячи проб российских и белорусских атлетов в 2023 году.

«Российские спортсмены продолжают проходить тестирование.

Спортсмены в соответствующих зарегистрированных пулах тестирования продолжают предоставлять информацию о своем местонахождении, чтобы можно было провести внесоревновательное тестирование.

В этом году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало более 10,5 тыс. проб у российских спортсменов.

Большинство тестов были взяты во внесоревновательный период, в том числе в так называемых «закрытых городах».

Поскольку в России нет лаборатории, аккредитованной WADA, образцы как крови, так и мочи транспортируются со строгой цепочкой поставок во множество лабораторий за пределами страны в основном в Европе.

Антидопинговые организации, в том числе те, чьи программы реализует Международное агентство по тестированию (ITA), смогли в этом году собрать более 1 тысячи проб на территории России и Беларуси, доставив их в аккредитованные WADA лаборатории за пределами стран.

Они следят за тем, чтобы спортсмены из России, тренирующиеся в других странах, также проходили проверку согласно соответствующим планам распределения тестов», – сообщили в WADA.

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3 комментария
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А американские они вообще проверяли?🤨
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Цифры убивают. 10,5 тысяч собрала РУСАДА и 1 тысячу иностранные . Работают.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Bashibuzuck
А американские они вообще проверяли?🤨
американцы по умолчанию без проверок чистые)))
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