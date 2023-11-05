В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Теги допинг WADA РУСАДА CAS ТАСС Легкая атлетика

WADA готовит документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS. Для этого не существует крайнего срока», – заявил представитель пресс-службы. 

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

После этого РУСАДА заявило о готовности обжаловать решение WADA о несоответствии организации антидопинговому кодексу.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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4 комментария

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olvl
А что, РУСАДА может что-то сам интегрировать в законодательство?
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Darya-yeNoor
ВАДА изначально была создана как инструмент нужного в данный момент воздействия. Для всех остальных случаев- ТИ по списку болезней нужной классификации. Борьба с допингом там никогда не была задачей.
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Железная Леди
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А РУСАДА так старается, кучу допингистов нашла.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Жалобы на жалобы. Где эффект?
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