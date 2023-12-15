Депутат Свищев: «Как отметил наш президент, необходимо детально проанализировать критерии допуска и оценить все возможные риски в будущем»

Депутат Свищев высказался о критериях МОК по допуску российских спортсменов.

« пока действительно идет к уничтожению олимпийского движения из‑за интересов западных спонсоров. Разница в подходах и непостоянство в принятии решений дискредитирует саму организацию.

Как отметил наш президент, необходимо детально проанализировать критерии допуска и оценить все возможные риски в будущем.

Если брать текущую ситуацию, то допуск есть у минимального количества спортсменов. А какие критерии будут применены к тем, кто собирается выступать в квалификационных соревнованиях и дальше отбираться? Может быть, МОК придумает новые проверки.

Хотя и так понятно, что и нынешние критерии — чистая дискриминация, которая направлена на ослабление нашей команды», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит