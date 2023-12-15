Депутат Свищев: «Как отметил наш президент, необходимо детально проанализировать критерии допуска и оценить все возможные риски в будущем»

Теги МОК Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Матч ТВ Легкая атлетика

Депутат Свищев высказался о критериях МОК по допуску российских спортсменов.

«МОК пока действительно идет к уничтожению олимпийского движения из‑за интересов западных спонсоров. Разница в подходах и непостоянство в принятии решений дискредитирует саму организацию.

Как отметил наш президент, необходимо детально проанализировать критерии допуска и оценить все возможные риски в будущем.

Если брать текущую ситуацию, то допуск есть у минимального количества спортсменов. А какие критерии будут применены к тем, кто собирается выступать в квалификационных соревнованиях и дальше отбираться? Может быть, МОК придумает новые проверки.

Хотя и так понятно, что и нынешние критерии — чистая дискриминация, которая направлена на ослабление нашей команды», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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2 комментария
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Зачем анализировать, пусть президент прямо скажет ехать или нет, ты же все равно все сделаешь как он скажет😉
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Ответ Bashibuzuck
Зачем анализировать, пусть президент прямо скажет ехать или нет, ты же все равно все сделаешь как он скажет😉
так он будет АНАЛИЗИРОВАТЬ слова президента - в них же все РИСКИ для него ;)
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