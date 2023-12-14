Депутат Свищев о нейтральном статусе: «Позорное решение МОК. Откуда тогда наши спортсмены – с Луны?»

Депутат Свищев назвал позорным решение МОК о нейтральном статусе для россиян.

В частности, Свищев прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о количестве россиян, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже на данный момент – шесть человек вместо восьми.

«МОК до того непоследователен в своих решениях и высказываниях, что ему не верят ни Россия, ни Беларусь, ни даже сами спортсмены. МОК сам загнал себя в угол. Вот якобы допускают наших спортсменов, но ограничения...

Читал сегодня условия: даже ногти не должны быть покрашены в триколор. Не должно быть татуировок, кулонов и вообще всего, что связано с Россией. Позорное решение. Откуда тогда наши спортсмены – с Луны?

Не удивляюсь, что меняют количество спортсменов. Не удивлюсь, если они опять отменят участие наших спортсменов. Но не удивлюсь, если количество спортсменов будет еще больше, так как не все отборочные турниры завершились.

Теоретическая возможность попасть на Олимпиаду у наших спортсменов есть, если МОК не придумает что-то новенькое», - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр