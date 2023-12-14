Спецпредставитель министра иностранных дел РФ: «Есть силы, которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества»

Теги Олимпийская сборная России Политика Михаил Хорев Легкая атлетика

В МИД РФ рассказали о политизации спорта.

«Есть силы, которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества в угоду своим корыстным политическим интересам. Россия последовательно и твердо выступает против политизации спорта в угоду интересов отдельных стран.

Со своей стороны мы будем делать все возможное для того, чтобы способствовать нормальному, честному развитию международного спортивного сотрудничества. И для того, чтобы укреплять позиции нашей страны в международном спортивном мире», – рассказал специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бла-бла-бла....
+4
-1
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И что же конкретно будет делать господин Хорев для нашгего спорта? . Пока только заманиваете иностранных спортсменов ,обещая им оплатить их приезд.
+2
0
+2
А ведь и правда - торпедируют. Доколе будет продолжаться эта торпедация!?
0
0
0
Назовите, пожалуйста, конкретные шаги
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий