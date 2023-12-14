Спецпредставитель министра иностранных дел РФ: «Есть силы, которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества»

В МИД РФ рассказали о политизации спорта.

«Есть силы, которые пытаются торпедировать развитие международного спортивного сотрудничества в угоду своим корыстным политическим интересам. Россия последовательно и твердо выступает против политизации спорта в угоду интересов отдельных стран.

Со своей стороны мы будем делать все возможное для того, чтобы способствовать нормальному, честному развитию международного спортивного сотрудничества. И для того, чтобы укреплять позиции нашей страны в международном спортивном мире», – рассказал специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев.