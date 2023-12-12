Президент Латвии о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там латвийских спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. 

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов.

Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивным сообществом в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — заявил Ринкевичс.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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36 комментариев
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Их в принципе сложно увидеть, даже когда они там есть (ц)
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Только ради этого стоит приехать. Но ведь клоуны своего слова не сдержат и один ыиг приедут
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Хоть какая-то польза от МОК всё-такие есть!
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Что по этому поводу думает его муж?
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"хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением"
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Недавно какая-то челядь из одной европейской страны заявила, мол такие как Путин, слишком преувеличивают и на самом деле мир многополярен, в нем есть голоса других, кого слышат.
Вот такие выражение, как от этого мужа, у которого есть муж, показывают, в мире лишь важно то, что думает эта кучка единомышленников. Про других, их мнение, это чучело, даже не вспоминает.
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Международный спорт от этого ни чего не потеряет.
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Никто и не заметит там отсутствие прибалтов и украинцев
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
их и так-то особо никто не замечал)
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+8
Ответ snekker
ну да, одна из сильнейших команд в бобслее
только вот олимпиада будет летней
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0
+7
Обоих?
Вот беда...
+7
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+6
они и не нужны
+6
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+5
Умиляют эти вялые попытки в шантаж) Понятно же, что никто не запретит латвийцам ехать на ОИ - его с дерьмом сожрут в стране за такое. Но помахать своим достоинством перед носом у МОК - это святое)
+5
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+5
Ответ snekker
ну да, одна из сильнейших команд в бобслее
На летней Олимпиаде как раз бобслеисты самые заметные
+4
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Без латвийских богов спорта будет совсем плохо всему миру.
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Их в любом случае будет сложно там увидеть. Если бы сейчас их президент о себе не напомнил, то и вовсе о них забыли бы.
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А как же федерации типа независимы от государства…? ;)
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Ответ snekker
ну да, одна из сильнейших команд в бобслее
По водным горкам на бобах будут съезжать?)))
+2
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+1
Ответ Stormbringer
Умиляют эти вялые попытки в шантаж) Понятно же, что никто не запретит латвийцам ехать на ОИ - его с дерьмом сожрут в стране за такое. Но помахать своим достоинством перед носом у МОК - это святое)
Разве у Латвии есть достоинство?
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Это решение, которое должны принимать спортсмены, а не кабинетные крысы, которые, к слову, одинаковые везде, хоть в Латвии, хоть в Украине, хоть в России. Потому что универсальность это в принципе свойство крыс
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0
+1
Славненько
+1
0
+1
Ответ Stormbringer
Умиляют эти вялые попытки в шантаж) Понятно же, что никто не запретит латвийцам ехать на ОИ - его с дерьмом сожрут в стране за такое. Но помахать своим достоинством перед носом у МОК - это святое)
Осталось дожить до тех времен, когда мы хоть за что то сможем сожрать президента в нашей стране.
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Вот сходу не могу вспомнить ни одного летнего латышского спортсмена
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президент кстати открытый... э- ге-гей. Пока себя нисколько не посрамил)
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А кто-то кроме вечно обиженных высказывался против участия нейтральных спортсменов?
Именно на уровне федераций, чего опять Европу приплетают?
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П****** слово не давали слава России
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Латвия в Токио: 1 золото, 1 бронза
Эстония в Токио: 1 золото, 1 бронза
Литва в Токио: 1 серебро
Кажется, никто и нет заметит их отсутствие
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"вы хотите декоммунизацию? нас это устраивает"(с)
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Полтара человека что ли?
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А латышских? (где-то в недоумении застрелились "латвийские" стрелки)
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Меня сложно заподозрить в симпатиях к РФ-властям, но в данном случае Украина, Латвия сотоварищи явно плюют против ветра и могут получить предсказуемый результат в виде своей же слюны на своем лице.
Если Штаты, Великобритания не присоединятся к бойкоту из-за допуска российских спортсменов, то мнение небольших стран никого интересовать не будет. Я бы не исключал, что с большими все как раз согласовано заранее.
Например, одним из первых поддержал решение МОК немец Томас Вайкерт, сейчас он глава немецкой олимпийской спортивной конфедерации Германии, а ранее был президентом международной федерации настольного тенниса. Хороший знакомый небезызвестного Игоря Левитина, экс-президента европейского союза настольного тенниса
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