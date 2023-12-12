Президент Латвии о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там латвийских спортсменов»

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов.

Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивным сообществом в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — заявил Ринкевичс.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр