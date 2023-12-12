Президент Латвии о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там латвийских спортсменов»
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.
«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов.
Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивным сообществом в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — заявил Ринкевичс.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
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Недавно какая-то челядь из одной европейской страны заявила, мол такие как Путин, слишком преувеличивают и на самом деле мир многополярен, в нем есть голоса других, кого слышат.
Вот такие выражение, как от этого мужа, у которого есть муж, показывают, в мире лишь важно то, что думает эта кучка единомышленников. Про других, их мнение, это чучело, даже не вспоминает.
Вот беда...
Именно на уровне федераций, чего опять Европу приплетают?
Эстония в Токио: 1 золото, 1 бронза
Литва в Токио: 1 серебро
Кажется, никто и нет заметит их отсутствие
Если Штаты, Великобритания не присоединятся к бойкоту из-за допуска российских спортсменов, то мнение небольших стран никого интересовать не будет. Я бы не исключал, что с большими все как раз согласовано заранее.
Например, одним из первых поддержал решение МОК немец Томас Вайкерт, сейчас он глава немецкой олимпийской спортивной конфедерации Германии, а ранее был президентом международной федерации настольного тенниса. Хороший знакомый небезызвестного Игоря Левитина, экс-президента европейского союза настольного тенниса