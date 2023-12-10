Дмитрий Васильев: «От возможного решения Украины по неучастию в Олимпиаде нам ни холодно, ни жарко. Я считаю, что нам не надо ехать»

Дмитрий Васильев объяснил, почему россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе. После этого в Министерстве спорта и молодежи Украины заявили о возможном отказе от Игр в Париже.

«К инициативе Украины, скорее всего, могут присоединиться и другие страны. И Олимпийские игры превращаются в механизм решения политических вопросов.

Но если бы [глава МОК] Томас Бах и ему подобные придерживались строго олимпийской хартии, то страны, которые заявляли бы о неучастии в Играх, дисквалифицировались на два олимпийских срока, как это и предписано. И все, пусть не приезжают, никаких проблем нет. Надо строго придерживаться олимпийской хартии и соблюдать закон.

Нам от возможного решения Украины по неучастию в Олимпийских играх абсолютно ни холодно, ни жарко. Я считаю, что нам не надо ехать на Олимпийские игры – прежде всего из-за того, что никто не может гарантировать российским спортсменам безопасность. Это самое главное.

А предвзятость судейства в субъективных видах спорта практически гарантирована. А ради чего тогда ехать в Париж? Получить какую-нибудь статуэтку участника Олимпийских игр – я в этом вообще не вижу никакого смысла», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр