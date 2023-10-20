Власти Якутии вручили по миллиону рублей за выступление на Азиатских играх бегунье Трофимой и борцу Лазареву, представляющим Кыргызстан

Теги Бег Азиатские игры Сардана Трофимова деньги сборная Кыргызстана сборная Киргизии жен Легкая атлетика

Якутские власти вручили по миллиону рублей спортсменам, выступающим не за Россию.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке Сардане Трофимовой по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх.

Личные тренеры спортсменов – Иван Сивцев и Татьяна Жиркова – получили награды в размере 500 тысяч рублей.

Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Спортсмены представляют Кыргызстан.

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35 комментариев

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Bartez1986
покажите эту новость Терюшкову. нормальное такое зарево будет
+57
-3
+54
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Вечно в бане
После этой новости в патриотическом поезде начался сущий кошмар.
+40
-2
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Илья Савчук
Ответ Russ Ivan
С какого болта дарить деньги кыргызам??? Полный зашквар, лучше бы в местный детдом вещи купили...
С какого болта дворец Царю возводили, лучше больницы обновили на Дальнем Востоке! И таких пунктов можно шт. 10 сейчас написать для таких "патриотов"!
+21
-2
+19
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Кори Тэйлор
До якутов просто еще не дошла новость, что отменяют финансирование на 3,5 лярда.
+13
0
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catcher69
ахахахахаха))))))))))
+10
-1
+9
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Максим Черкашин
Ответ Вечно в бане
После этой новости в патриотическом поезде начался сущий кошмар.
Этот поезд в огне.:))))))
+7
0
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Patriot
Ответ Bartez1986
покажите эту новость Терюшкову. нормальное такое зарево будет
или Вяльбе..
+7
-2
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Andrey Maximkin
Ответ Alex Rhea
Комментарий скрыт
так возьми и заплати миллион кому хочешь из своих, а налоги граждан РФ должны тратиться на граждан РФ
+5
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gukmamop
этот руководитель уволился две недели назад и платил из личных средств (с)
+5
0
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S Works Tarmac SL7
🤣 ору в голосину)))🤣🤣🔥
+4
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Максим Столбов
Якутия в последнее время отбилась от тренда. Ужас какой то.
+3
0
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Russ Ivan
С какого болта дарить деньги кыргызам??? Полный зашквар, лучше бы в местный детдом вещи купили...
+10
-8
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leon01
откуда у властей якутии такие деньги?)
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Atsuktuvas
Якутия - щедрая душа.
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Wiley Fox
Эрдоган должен поздравить

Великий Туран же представляют
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Angelgirl
Якуты смелые, никого не боятся!
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Олег Ивакин
Интересная схемка.
Скоро сборная Кыргызстана всех победит на чемпионате по хоккею с шайбой.
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Геннадий Тимченко
Ответ Bartez1986
покажите эту новость Терюшкову. нормальное такое зарево будет
на время вручения наград Якутия стала восьмой областью Кыргызстана или наоборот, Кыргызстан стал 35 улусом Якутии❓🤣🤣🤣🤣🤣
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Юрий Костыгин
Даже там не смогли победить.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Обычно когда спортсменам из бюджета выплачиваются огромные премиальные или дарятся Мерседесы, соевая общественность брызжет слюной по поводу обездоленных врачей/учителей/детей-сирот и т.п.
Но этот случай почему-то вызвал лишь приступ неудержимого смеха.
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catcher69
Ответ Bartez1986
покажите эту новость Терюшкову. нормальное такое зарево будет
бггг))))))))
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milya ololo
Ответ leon01
откуда у властей якутии такие деньги?)
там квартиры двушки по 10 млн стоят)))))))))
а то и больше)))
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Mukunku 64
Ответ Patriot
или Вяльбе..
Отберет все гаджеты ..
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Mukunku 64
Ответ Bartez1986
покажите эту новость Терюшкову. нормальное такое зарево будет
Или Терешковой , что нибудь ещё отчебучит ..
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Mukunku 64
Ответ catcher69
ахахахахаха))))))))))
Грешно смеяться над больными людьми / Спортлото-82
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