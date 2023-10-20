Власти Якутии вручили по миллиону рублей за выступление на Азиатских играх бегунье Трофимой и борцу Лазареву, представляющим Кыргызстан

Якутские власти вручили по миллиону рублей спортсменам, выступающим не за Россию.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке Сардане Трофимовой по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх.

Личные тренеры спортсменов – Иван Сивцев и Татьяна Жиркова – получили награды в размере 500 тысяч рублей.

Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Спортсмены представляют Кыргызстан.