Власти Якутии вручили по миллиону рублей за выступление на Азиатских играх бегунье Трофимой и борцу Лазареву, представляющим Кыргызстан
Якутские власти вручили по миллиону рублей спортсменам, выступающим не за Россию.
Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке Сардане Трофимовой по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх.
Личные тренеры спортсменов – Иван Сивцев и Татьяна Жиркова – получили награды в размере 500 тысяч рублей.
Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Спортсмены представляют Кыргызстан.
Великий Туран же представляют
Скоро сборная Кыргызстана всех победит на чемпионате по хоккею с шайбой.
Но этот случай почему-то вызвал лишь приступ неудержимого смеха.
а то и больше)))