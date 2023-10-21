Журова о выплатах спортсменам, представляющим не Россию: «Вопрос в том, откуда деньги. Если они спонсорские, то вопросов к правительству быть не может»

Светлана Журова прокомментировала новость о том, что якутские власти вручили по миллиону рублей спортсменам, выступающим не за Россию.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх.

Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Спортсмены представляют Кыргызстан.

«Весь вопрос в том, откуда деньги. Если это спонсорские деньги, то вопросов к правительству быть не может, а если бюджетные, то, скорее всего, это может быть нецелевым использованием средств.

Не знаю, как можно из бюджетных средств выделить деньги на иностранных граждан. Думаю, что желающих проверить эту историю будет много», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Власти Якутии вручили по миллиону рублей за выступление на Азиатских играх бегунье Трофимовой и борцу Лазареву, представляющим Кыргызстан