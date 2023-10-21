Свищев о выплатах спортсменам из Кыргызстана: «Обязательно проверим произошедшее. Им должна платить та страна, за которую они выступают»

Дмитрий Свищев высказался о выплатах спортсменам, представляющим Кыргызстан.

Ранее стало известно, что якутские власти вручили по миллиону рублей спортсменам, выступающим не за Россию.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников от лица руководства республики вручил борцу Айаалу Лазареву и легкоатлетке по миллиону рублей за успешное выступление на Азиатских играх.

Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.

«Обязательно проверим произошедшее. Спортсмены сделали свой выбор. И им должна платить та страна, за которую они выступают. Мы поздравляем и рады за них, помним, что они выступали за российскую команду.

Но если выяснится, что это деньги из бюджета, то даже понять невозможно мотивы такого решения.

Обязательно проверим обстоятельства произошедшего. Если деньги выплачены из бюджета республики, необходимо принять жесткие меры», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Власти Якутии вручили по миллиону рублей за выступление на Азиатских играх бегунье Трофимовой и борцу Лазареву, представляющим Кыргызстан