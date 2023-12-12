Станислав Поздняков: «Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире»
Станислав Поздняков назвал Себастьяна Коу самым известным русофобом.
Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
После этого глава World Athletics Коу заявил, что российских легкоатлетов в Париже не будет.
«Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», – заявил глава Олимпийского комитета России.
Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»
Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живёт в США.
Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.
Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.
Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.
Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.
Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.
Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») — живёт с сыном в Майами, США.
Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) — дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.
Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой