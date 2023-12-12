Станислав Поздняков: «Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире»

Станислав Поздняков назвал Себастьяна Коу самым известным русофобом.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

После этого глава World Athletics Коу заявил, что российских легкоатлетов в Париже не будет.

«Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», – заявил глава Олимпийского комитета России.

Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»