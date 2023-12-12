Станислав Поздняков: «Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Р-Спорт Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал Себастьяна Коу самым известным русофобом.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

После этого глава World Athletics Коу заявил, что российских легкоатлетов в Париже не будет. 

«Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», – заявил глава Олимпийского комитета России. 

Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»

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9 комментариев
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Ну скорее всего не будет наших спортсменов , хотя чиновники несмотря на СВО , живут за границей Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») — живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.
Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живёт в США.
Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.
Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.
Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.
Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.
Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.
Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») — живёт с сыном в Майами, США.
Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) — дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.
Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой
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Неужели Себастьян Коу русофоб? Неужели он прямо так и сказал: русского лыжника Большунова на Олимпиаду не пущу из-за его национальности, а дагестанского борца Абдулбекова приму с радостью? Как ему не стыдно! А ведь раньше Коу русофобом не был. Интересно, что такое случилось, что он стал таким гадким? Кто знает, расскажите, плз.
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Ответ Назар Игорь
Назовите хоть одного англичанина который адекватно отзывался бы о России. Правда Черчилль который ненавидел Россию вынужден был признать -"Русских всегда недооценивали". Почему барон Коу должен быть исключением и благоволить к России?
А кого ты еще, кроме перечисленных тобою, из англичан знаешь? Ась?
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Ответ Кукушкин
А кого ты еще, кроме перечисленных тобою, из англичан знаешь? Ась?
Ну теперь буду знать тебя.
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Ответ Назар Игорь
Ну теперь буду знать тебя.
Ыыыыы!!!
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Ответ Назар Игорь
Назовите хоть одного англичанина который адекватно отзывался бы о России. Правда Черчилль который ненавидел Россию вынужден был признать -"Русских всегда недооценивали". Почему барон Коу должен быть исключением и благоволить к России?
а русского об англичанах?)
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Ответ Назар Игорь
Назовите хоть одного англичанина который адекватно отзывался бы о России. Правда Черчилль который ненавидел Россию вынужден был признать -"Русских всегда недооценивали". Почему барон Коу должен быть исключением и благоволить к России?
В легкой атлетике русофобов круче Истнбаевой и Борзаковского ещё поискать надо (Бабу Ягу и Ко вырастили в своём коллективе). Больше этой сладкой парочки для бана ВФЛА сделал разве что Чегин, но его мнением о борьбе с допингом в ВФЛА в комиссии Андерсена никто и не интеремовплся🤷‍♂️
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