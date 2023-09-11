Леонид Тягачев: «Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия»

Теги МОК Леонид Тягачев Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Р-Спорт Легкая атлетика

Леонид Тягачев высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.

«Лучше всего на это ответить может только сам Поздняков, что он и сделал.

Знаю (главу МОК) Томаса Баха очень давно, но именно как спортсмена, олимпийского чемпиона. Я же начинал свою деятельность с людьми, которые понимали все. А Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия.

А то, что в МОК становится все меньше наших представителей, удивляться не приходится. Если нашего президента не слышит ни одна европейская страна, то чего еще ждать. Дано ведь указание – россиян и белорусов никуда не подпускать. Это глупо и неправильно», – сказал бывший глава ОКР Тягачев. 

Поздняков об исключении из состава комиссии МОК: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
арап Петра Великого
Если нашего президента не слышит ни одна европейская страна, то чего еще ждать.
---------------------
Так он в розыске международном, в бункере прячется. Кто же его услышит? На саммите БРИКС послушали и до сих пор в себя прийти не могут..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
прикол в том
что и бах, и поздняков, и тягачев креатура алишера усманова)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Зато внутри страны слышат и быстро бегут выполнять. У некоторых случаются фальстарты.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Этот совет можешь дать одному человеку из бункера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий