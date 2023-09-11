Леонид Тягачев: «Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия»
Леонид Тягачев высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.
«Лучше всего на это ответить может только сам Поздняков, что он и сделал.
Знаю (главу МОК) Томаса Баха очень давно, но именно как спортсмена, олимпийского чемпиона. Я же начинал свою деятельность с людьми, которые понимали все. А Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия.
А то, что в МОК становится все меньше наших представителей, удивляться не приходится. Если нашего президента не слышит ни одна европейская страна, то чего еще ждать. Дано ведь указание – россиян и белорусов никуда не подпускать. Это глупо и неправильно», – сказал бывший глава ОКР Тягачев.
Поздняков об исключении из состава комиссии МОК: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики»
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Так он в розыске международном, в бункере прячется. Кто же его услышит? На саммите БРИКС послушали и до сих пор в себя прийти не могут..
что и бах, и поздняков, и тягачев креатура алишера усманова)