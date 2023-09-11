Леонид Тягачев: «Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия»

Леонид Тягачев высказался об исключении Позднякова из состава комиссии МОК.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.

«Лучше всего на это ответить может только сам Поздняков, что он и сделал.

Знаю (главу МОК) очень давно, но именно как спортсмена, олимпийского чемпиона. Я же начинал свою деятельность с людьми, которые понимали все. А Бах с годами полностью изменился, хотя и был чисто спортивным человеком. Уже не раз говорил, ему стоило бы самому снять с себя все полномочия.

А то, что в МОК становится все меньше наших представителей, удивляться не приходится. Если нашего президента не слышит ни одна европейская страна, то чего еще ждать. Дано ведь указание – россиян и белорусов никуда не подпускать. Это глупо и неправильно», – сказал бывший глава ОКР Тягачев.

Поздняков об исключении из состава комиссии МОК: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики»