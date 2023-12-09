Дмитрий Губерниев: «Считанное количество россиян выступит в Париже, будем болеть за них. Решение МОК – абсолютно дискриминационная история»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Легкая атлетика

Губерниев заявил, что будет болеть за россиян, которые поедут в нейтральном статусе на ОИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия). 

«Считанное количество российских спортсменов будут выступать в Париже, будем болеть за них. Решение МОК – абсолютно дискриминационная история.

Командные виды не выступят, синхронное плавание вообще не может, потому что соло нет в олимпийской программе.

Большинство видов спорта на Олимпийских играх в Париже пройдут без россиян. Все было затянуто, чтобы так или иначе минимизировать присутствие российских спортсменов, поэтому оно и будет минимальным», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"будем..."

гендер Губерниева - "мы"?
+2
0
+2
Один плюсик -Губерниева там не будет с его свитой.
0
0
0
Правильно говорит но зная его как перевертыша это звучит как то не так.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий