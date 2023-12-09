Дмитрий Губерниев: «Считанное количество россиян выступит в Париже, будем болеть за них. Решение МОК – абсолютно дискриминационная история»

Губерниев заявил, что будет болеть за россиян, которые поедут в нейтральном статусе на ОИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Считанное количество российских спортсменов будут выступать в Париже, будем болеть за них. Решение МОК – абсолютно дискриминационная история.

Командные виды не выступят, синхронное плавание вообще не может, потому что соло нет в олимпийской программе.

Большинство видов спорта на Олимпийских играх в Париже пройдут без россиян. Все было затянуто, чтобы так или иначе минимизировать присутствие российских спортсменов, поэтому оно и будет минимальным», – сказал комментатор .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр