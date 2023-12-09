«Отдельно ото всех получать нейтральный статус не буду. Страна скажет – все пойдем». Чемпион Европы Шлейхер о допуске к Олимпиаде-2024
Прыгун в воду Никита Шлейхер назвал условие для получения нейтрального статуса.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах.
– Как воспринял новость про Игры в Париже?
– Они разрешили, но что скажет страна, то и будет.
– То есть не так, что завтра пойдешь и подашься на нейтральный статус?
– Конечно, отдельно ото всех я этого делать не буду. Страна скажет – все пойдем, – сказал чемпион Европы 2019 года по прыжкам в воду, россиянин Никита Шлейхер.
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Родина и Государство — два различных понятия.
"Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»", М.Салтыков-Щедрин.
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Оттуда же.