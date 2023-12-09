«Отдельно ото всех получать нейтральный статус не буду. Страна скажет – все пойдем». Чемпион Европы Шлейхер о допуске к Олимпиаде-2024

Теги прыжки в воду сборная России МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Никита Шлейхер Водные виды

Прыгун в воду Никита Шлейхер назвал условие для получения нейтрального статуса.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах.

– Как воспринял новость про Игры в Париже?

– Они разрешили, но что скажет страна, то и будет.

– То есть не так, что завтра пойдешь и подашься на нейтральный статус?

– Конечно, отдельно ото всех я этого делать не буду. Страна скажет – все пойдем, – сказал чемпион Европы 2019 года по прыжкам в воду, россиянин Никита Шлейхер.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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38 комментариев
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Партия сказала надо, комсомол ответил есть!
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-1
+41
Под страной он кого подразумевает?
+38
-3
+35
Страна скажет – все пойдем,
Своей головы нет - считай калека
Родина и Государство — два различных понятия.
"Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»", М.Салтыков-Щедрин.
+23
-2
+21
а страну зовут не володя случайно?
+22
-2
+20
Не страна, а один человек 😀
+21
-2
+19
А под страной подразумевается тот, кто собрался на свой пятый срок на 6 лет еще.
Страна это не он, а 140 миилионов простых людей, у которых забот значительно больше, чем ваш нейтральный статус
+14
-2
+12
. "У казачества позиция принципиальная. Казаки за того, кто победит... Но возникает следующий вопрос: а за кого мы? (с) День выборов
+12
0
+12
За всю страну не говори
+10
0
+10
Ответ ksn 1979
Под страной он кого подразумевает?
Сказать (разрешить или нет) может власть, а не страна. Очень жаль, что спортсмен боится высказать свое мнение.
+10
-2
+8
Парня понять можно. Если заявляться можно только в индивидуальных дисциплинах, то пара Шлейхер-Кузнецов мимо Олимпиады пролетает, а в одиночке на трёхметровом трамплине шансов у Никиты, прямо скажем, маловато)
+5
0
+5
Все пойдут с крыши прыгать и я пойду
+6
-1
+5
люди мы подневольные....
+2
0
+2
Красавчик.
+2
0
+2
Не успеем уже референдум провести(
+2
0
+2
Ответ ksn 1979
Нет ни каких сторон, их придумывают вот такие Всеволоды, которым обязательно нужна сторона, к которой нужно примкнуть. Смысл жизни "патриотов" тита тебя, притереться к строне, пока не важно к какой, ведь время будет на определение.
ладно, ты обычный ватник демагог
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Ответ Всеволод Бобров
так вы в таком же болоте, только по ту сторону. Или ты думаешь у тебя какое-то особенное видение жизни?
Нет ни каких сторон, их придумывают вот такие Всеволоды, которым обязательно нужна сторона, к которой нужно примкнуть.
Смысл жизни "патриотов" тита тебя, притереться к строне, пока не важно к какой, ведь время будет на определение.
0
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Ответ Mukunku 64
Страна скажет – все пойдем, Своей головы нет - считай калека Родина и Государство — два различных понятия. "Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»", М.Салтыков-Щедрин.
"У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий [...] о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком."
Оттуда же.
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Ответ Yall
а страну зовут не володя случайно?
Вовой давно уже Патрушев руководит
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Ответ Денис Забелин
Интересно, часто он голоса страны в своей голове слышит?
Каждый день. ОРТ, главные новости (или как они нынче называются)
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Знать бы , как страна говорит...Но и так все понятно по Шевчуку, хозяин пятой точки скажет за нее..
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Страна скажет прыгнуть - прыгну!
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Расходимся, эти спортсмены достойны такого отношения к себе.
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Уважение. Вот так можно быть настоящим русским парнем с фамилией Шляйхер, а можно быть либералом с фамилией Иванов.
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Интересно, часто он голоса страны в своей голове слышит?
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2030 году надеюсь не откажет любимому народу , будет балотироватся..
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Ну видимо у него нет средств для самостоятельного отбора… Или федерация сказала, что без нашего одобрения мы финансировать не будем ничего
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Комментарий удален модератором
Дыаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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