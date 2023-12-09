Трефилов о допуске россиян к Олимпиаде: «То, что нет командных видов спорта, – это дурость»

Евгений Трефилов назвал дуростью условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие россиян, прошедших квалификацию в своих видах спорта. Их допустят до Олимпиады индивидуально и в нейтральном статусе.

«У МОК решение на 50 процентов, раз без командных видов спорта. Я ожидал, что эта вакханалия закончится, потому что это полный идиотизм. Нельзя говорить, что сейчас спорт вне политики. Я думал и говорил, что потихоньку все это закончится, но как закончится? Посмотрим еще. Некоторые решения у меня вызывают удивление.

То, что нет командных видов спорта, – это дурость. Как ни крути, индивидуальные виды спорта – это хорошо, но вспомните наши командные победы: по баскетболу, волейболу, водному поло, гандболу и так далее. Всегда на командные виды спорта больше внимания обращали. Даже по футболу мы занимали третье место! Победы в командных видах – это как вишенка на торте.

Я не умаляю ребят индивидуальных видов, но должны понять, что командные виды есть командные виды. Я обеспокоен тем, что мы готовились и выступили бы лучше всех на Олимпиаде», – сказал заслуженный тренер России по гандболу Трефилов.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр