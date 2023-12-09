«Я на это пойти не могу». Колесников об условиях допуска к Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников скептически высказался о критериях участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов в нейтральном статусе. Пловцам, в частности, для квалификации на Игры нужно сперва получить этот статус от международной федерации (World Aquatics).

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними – не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус – не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», – сказал Колесников.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать