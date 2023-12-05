Чемпионка мира Магучих призвала поддержать отстранение российских спортсменов
Украинка Магучих призвала поддержать отстранение спортсменов из России и Беларуси.
«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Однако уже больше года украинские спортсмены выходят на соревнования со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за их родную страну.
Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Магучих в видеоролике, опубликованном в ее соцсетях.
Ярослава Магучих – чемпионка мира в прыжках в высоту 2023 года.
И столько же времени (на самом деле гораздо больше) на этих соревнованиях отсутствуют россияне. Так если российских атлетов нет, а скорбь не уменьшается, и сердца не склеиваются, может, проблема не в этом?