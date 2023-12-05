Чемпионка мира Магучих призвала поддержать отстранение российских спортсменов

Теги сборная России сборная России жен прыжки в высоту Сборная Беларуси сборная Беларуси жен сборная Украины жен Ярослава Магучих Легкая атлетика

Украинка Магучих призвала поддержать отстранение спортсменов из России и Беларуси.

«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Однако уже больше года украинские спортсмены выходят на соревнования со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за их родную страну.

Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Магучих в видеоролике, опубликованном в ее соцсетях.

Ярослава Магучих – чемпионка мира в прыжках в высоту 2023 года. 

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8 комментариев
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Показывает весь украинский менталитет. Ничего нового.
+17
-7
+10
долбанутым нет покоя
+13
-6
+7
>больше года украинские спортсмены выходят на соревнования со скорбью. У каждого из них разбито сердце

И столько же времени (на самом деле гораздо больше) на этих соревнованиях отсутствуют россияне. Так если российских атлетов нет, а скорбь не уменьшается, и сердца не склеиваются, может, проблема не в этом?
+5
-1
+4
Будто от её мнения что то зависит
+5
-4
+1
Шкура
+2
-2
0
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