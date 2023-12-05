Чемпионка мира Магучих призвала поддержать отстранение российских спортсменов

Украинка Магучих призвала поддержать отстранение спортсменов из России и Беларуси.

«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Однако уже больше года украинские спортсмены выходят на соревнования со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за их родную страну.

Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Магучих в видеоролике, опубликованном в ее соцсетях.

– чемпионка мира в прыжках в высоту 2023 года.