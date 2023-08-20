Ирина Привалова: «Коу сказал то, что требовала политика на сегодняшний день. Другого глава World Athletics пока не может заявить»

Ирина Привалова прокомментировала слова Себастьяна Коу о недопуске россиян к ОИ.

Ранее президент World Athletics заявил, что российские атлеты вряд ли попадут на Олимпиаду-2024: «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований».

«Я могу выразить только личное мнение на этот счет, мнение бывшей спортсменки. Назову последнее заявление Коу очередной декларацией.

Он сказал то, что требовала политика на сегодняшний день, другого глава World Athletics пока не может заявить. А как все будет на самом деле в будущем, ни мы, ни сам Себастьян Коу еще не знает», – сказала первый вице-президент ВФЛА.

Станислав Поздняков: «Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени избрания на пост президента World Athletics»