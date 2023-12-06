Депутат Свищев: «МОК пытается обхитрить всех, но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 Легкая атлетика

Депутат Свищев считает, что МОК специально тянет время в вопросе допуска россиян.

Накануне федерации летних видов спорта призвали Международный олимпийский комитет (МОК) как можно скорее принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Справедливое замечание, МОК пора прекратить пудрить мозги. Либо допускаете, либо нет. Проблема в том, что МОК специально тянет время. Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться.

Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся.

Поддерживаю мнение, что поскорее надо поставить точки над i. Допускаете – хорошо, не допускаете – будем оспаривать решение как незаконное», – сказал Дмитрий Свищев.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Официально заявляет, что они профессионалы в вопросах как всех облапошить и обмануть. Может о таком молчать 🤐 лучше
+100
-4
+96
"там где, они учились, мы преподавали!"
"фарту масти!"
"ты с какого района, чушкан?"
+75
-2
+73
Жулик даже не пытается скрывать то, что он жулик.
+54
0
+54
Да уж, в России можно открыть университет вранья, передергивания и мошенничества. А Свищева туда ректором назначить.
+36
0
+36
Пожалуй я соглашусь со Свищевым. Уж в чём-чём, а в облапошивании нашему государству нет равных.
+27
-1
+26
Ответ Cruel Snake
Официально заявляет, что они профессионалы в вопросах как всех облапошить и обмануть. Может о таком молчать 🤐 лучше
А потом вокруг пальца обвели, надули и нож в спину воткнули
+26
-1
+25
наконец-то правду сказали: россию по вранью никто не превзойдет
+24
-2
+22
Ответ Sergey Kuznetsov
"там где, они учились, мы преподавали!" "фарту масти!" "ты с какого района, чушкан?"
Милости прошу Свищева к шалашу
+18
0
+18
По части какой-либо мерзости нашим чиновникам и политикам, конечно, нет равных. Они реально могут ездить по миру с мастер-классами, либо быть приглашёнными профессорами в лучшие университеты мира.
+18
-1
+17
Ответ maks44
Да уж, в России можно открыть университет вранья, передергивания и мошенничества. А Свищева туда ректором назначить.
Боюсь, что на позицию ректора будет претендовать другой видный политический деятель, потому что ни один депутат столько не набрехал за все эти годы.
+17
-1
+16
Ответ Cruel Snake
Официально заявляет, что они профессионалы в вопросах как всех облапошить и обмануть. Может о таком молчать 🤐 лучше
ачётакова, ачтотыимсделаешь?
+16
-1
+15
Ответ Sergey Kuznetsov
"там где, они учились, мы преподавали!" "фарту масти!" "ты с какого района, чушкан?"
"куда они пешком идут, оттуда Свищев уже на велосипеде едет" )
+11
0
+11
Это признание в мошенничестве?
+11
0
+11
А вот президент у нас постоянно жалуется что его постоянно и надувают и облапошивают, свищев у нас тёртый калач..
+12
-1
+11
Правильно. Уже целиком переходите на феню.
+7
-1
+6
Ответ Vvild
Жулик даже не пытается скрывать то, что он жулик.
На малинах не шифруются)
+6
-1
+5
Ну конечно - "это не мы" и "нас там не было" настоящая классика жанра. По любому поводу.
+6
-1
+5
Ответ Cruel Snake
Официально заявляет, что они профессионалы в вопросах как всех облапошить и обмануть. Может о таком молчать 🤐 лучше
Статистика их правления это подтверждает. Они ни сколько не опасаются, что их спалят. Прокатывает уже 23 года.
+4
0
+4
"Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться."
Да-да, это основная проблема, кстати.
+3
0
+3
"Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся." (с) И что же мы преподаём??? Очередной набор слов, не имеющих значения.
+4
-1
+3
У меня одноклассник подобное говорил, когда его в ПТУ вышвырнули
+3
-1
+2
Свищев продолжай, наговорил тут на статью.
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Не чушкан, а чушпан. Учи матчасть.
Извините, не хотел оскорбить ваш слух!
Сам не смотрел данный шедевр, поэтому не проникся его атмосферой
+2
0
+2
На голове его колпак.
Но околпачен будет враг
И все же он великий плут,
Скажите, как его зовут?..(с)
+1
0
+1
Спалил контору
+1
0
+1
так называемый ’допуск нас’ без флага и гимна никому не нужен!... Ни нормальным болельщикам, ни нормальным спортсменам...
+1
0
+1
Вы сами себя облапошили - слишком хорошие вы преподаватели, видимо 🤣
+3
-3
0
Ответ Sergey Kuznetsov
"там где, они учились, мы преподавали!" "фарту масти!" "ты с какого района, чушкан?"
Не чушкан, а чушпан. Учи матчасть.
+1
-1
0
Что? Серьезно?
Эти депутаты в каком то своем мире живут
+1
-1
0
Наших депутатов zyx облапошишь !
0
0
0
А что важнее - интересы 180 млн. страны или судьба 200 человек?
РФ поимеет 6 областей с плодородными землями. Полностью решит вопросы свои геостратегические вопросы. Если ещё и не признает право собственности на земли всяких пиндосов, купленных под шумок по дешёвке, вообще они там задохнутся от злобы. И лаять будут и тявкать а сделать смогут самое большое вот это-забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Ну типа мы Вас дискримируем. Но лет через 10 им денег захочется и они молча все проглотят. Ну как и счас глотают - поставки газа то идут. И обиженная Окраина его транспортирует... Или война идёт?
0
0
0
интересно, что ты преподаёшь))) можем пафтарить))))
0
0
0
Да, иногда лучше промолчать.
0
0
0
Университеты поперли от избранников народа
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий