Депутат Свищев: «МОК пытается обхитрить всех, но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся»

Депутат Свищев считает, что МОК специально тянет время в вопросе допуска россиян.

Накануне федерации летних видов спорта призвали Международный олимпийский комитет (МОК) как можно скорее принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в .

«Справедливое замечание, МОК пора прекратить пудрить мозги. Либо допускаете, либо нет. Проблема в том, что МОК специально тянет время. Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться.

Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся.

Поддерживаю мнение, что поскорее надо поставить точки над i. Допускаете – хорошо, не допускаете – будем оспаривать решение как незаконное», – сказал .