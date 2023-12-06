Депутат Свищев: «МОК пытается обхитрить всех, но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся»
Депутат Свищев считает, что МОК специально тянет время в вопросе допуска россиян.
Накануне федерации летних видов спорта призвали Международный олимпийский комитет (МОК) как можно скорее принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Справедливое замечание, МОК пора прекратить пудрить мозги. Либо допускаете, либо нет. Проблема в том, что МОК специально тянет время. Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться.
Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаем. Нас облапошить не удастся.
Поддерживаю мнение, что поскорее надо поставить точки над i. Допускаете – хорошо, не допускаете – будем оспаривать решение как незаконное», – сказал Дмитрий Свищев.
"фарту масти!"
"ты с какого района, чушкан?"
Да-да, это основная проблема, кстати.
Сам не смотрел данный шедевр, поэтому не проникся его атмосферой
Но околпачен будет враг
И все же он великий плут,
Скажите, как его зовут?..(с)
Эти депутаты в каком то своем мире живут
РФ поимеет 6 областей с плодородными землями. Полностью решит вопросы свои геостратегические вопросы. Если ещё и не признает право собственности на земли всяких пиндосов, купленных под шумок по дешёвке, вообще они там задохнутся от злобы. И лаять будут и тявкать а сделать смогут самое большое вот это-забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Ну типа мы Вас дискримируем. Но лет через 10 им денег захочется и они молча все проглотят. Ну как и счас глотают - поставки газа то идут. И обиженная Окраина его транспортирует... Или война идёт?