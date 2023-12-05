Федерации летних видов спорта призвали МОК как можно скорее принять решение по участию россиян в Олимпиаде-2024

Федерации летних видов обратились к МОК с просьбой принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в .

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой признать допущенными к участию в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли или пройдут квалификацию.

Они также попросили принять решение как можно скорее, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте .