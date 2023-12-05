Федерации летних видов спорта призвали МОК как можно скорее принять решение по участию россиян в Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Федерации летних видов обратились к МОК с просьбой принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой признать допущенными к участию в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли или пройдут квалификацию.

Они также попросили принять решение как можно скорее, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК

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8 комментариев
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МОК и внести ясность это не про этих
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«Хотелось бы увидеть решение не позднее начала Олимпиады», – добавили федерации летних видов спорта
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новое зависимое государство Мок, находится внутри сша, анклав. как Ватикан в Италии.
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Давно пора эти МОК и ВАДА прихлопнуть.
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ФИФА: "допускаем"😀
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Надо не в МОК писать. А их хозяевам. Как скажут, так и будет.
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