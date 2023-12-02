Станислав Поздняков: «У западных чиновников, которые критикуют проведение Игр Дружбы, нет никакого морального права на это»

Поздняков заявил, что западные спортивные чиновники не имеют права критиковать проведение соревнований в РФ.

– В следующем году пройдут Игры БРИКС и Игры Будущего. Многие западные спортивные чиновники критикуют Россию за попытку создать альтернативное олимпийское движение.

– Для того, чтобы критиковать, нужно не просто право сильного. Для этого необходимо моральное право!

На Играх Дружбы будут участвовать спортсмены, которые несправедливо, нечестно и незаконно были отстранены от международных стартов.

У господ, которые критикуют проведение соревнований, нет никакого морального права на это. И не предвидится, – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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