Станислав Поздняков: «У западных чиновников, которые критикуют проведение Игр Дружбы, нет никакого морального права на это»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Поздняков заявил, что западные спортивные чиновники не имеют права критиковать проведение соревнований в РФ.

– В следующем году пройдут Игры БРИКС и Игры Будущего. Многие западные спортивные чиновники критикуют Россию за попытку создать альтернативное олимпийское движение.

– Для того, чтобы критиковать, нужно не просто право сильного. Для этого необходимо моральное право!

На Играх Дружбы будут участвовать спортсмены, которые несправедливо, нечестно и незаконно были отстранены от международных стартов.

У господ, которые критикуют проведение соревнований, нет никакого морального права на это. И не предвидится, – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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1 комментарий
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Так и проводите, чего кукарекаете только в ответ, когда отовсюду выперли, ещё и назойливо напрашиваетесь назад, мол всегда на контакте, идут обсуждения и т.п. Придумали аналог, вот и развивайте, хотя действующий режим в РФ и развитие - полярные вещи.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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